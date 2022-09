Shakira expõe mágoa por prejudicar carreira pelo ex Piqué: “Pesadelo”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Shakira quebrou o silêncio sobre sua separação de Gerard Piqué, jogador de futebol espanhol com quem viveu por mais de 11 anos, anunciada em junho deste ano. A estrela pop disse enfrentar a hora mais sombria de sua vida após terminar o casamento por ter descoberto supostas traições do marido, encarar o escrutínio da imprensa sobre seus filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, e estar com o pai lutando pela vida em uma UTI em razão das sequelas de um acidente – além de encarar um grande problema com a Justiça espanhola por suposta fraude de impostos.

Em entrevista à revista americana Elle, Shakira expõe as feridas deixadas pela relação em que, afirma, só ela cedeu – principalmente no que diz respeito à carreira profissional. Enquanto a artista colocou a música em segundo plano para cuidar dos filhos, o astro do futebol continuou no esporte. “Eu sinto que tudo isso é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real. E o que também é real é a decepção de ver algo tão sagrado e tão especial quanto eu pensava que era a relação que tive com o pai dos meus filhos. E tudo isso enquanto meu pai está na UTI e eu tenho lutado em diferentes frentes. Como eu disse, esta é provavelmente a hora mais sombria da minha vida”, disse.

Questionada sobre o fim do casamento, a colombiana reafirmou a decepção pelo fracasso do relacionamento, sem esconder o quanto abdicou de sua carreira pela família – o que não foi correspondido por Piqué. “Só posso dizer que coloquei tudo o que tinha nesse relacionamento e na minha família. Vivi toda a minha existência como artista, viajando sem parar, indo para lugares diferentes ao redor do mundo, fazendo turnês, shows, construindo escolas na Colômbia e gravando em diferentes países do mundo. Mesmo nos primeiros anos do meu relacionamento com Gerard e quando tive meu primeiro filho, Milan. Eu o levava comigo para todos os lugares desde os 2 meses de idade. Eu até me lembro de amamentar ele constantemente no set de The Voice“, afirmou.

“Quando o Milan começou a estudar, no final de 2014, eu sabia que minhas viagens constantes e minha existência nômade tinham que ser colocadas em segundo plano e minha carreira tinha que ser colocada em segunda marcha. Eu sabia que quando ele começou a escola eu tinha que me estabelecer, plantar raízes em Barcelona e estar lá para ele e para Gerard e depois para Sasha também. Como jogador de futebol, ele queria jogar futebol e ganhar títulos e eu tinha que apoiá-lo. Quero dizer, um de nós dois teve que fazer um sacrifício, certo? Ou ele rescindiria seu contrato com o Barcelona e se mudaria para os Estados Unidos comigo, onde está minha carreira, ou eu teria que fazer isso. E assim, um dos dois teve que fazer esse esforço e esse sacrifício. E eu fiz isso. Coloquei minha carreira em segunda marcha e vim para a Espanha, para apoiá-lo para que ele pudesse jogar futebol e ganhar títulos. E foi um sacrifício de amor. Graças a isso, meus filhos puderam ter uma mãe presente, e tenho esse vínculo incrível com eles que é inquebrável e que nos sustenta. Você sabe, é isso. Isso é tudo o que posso dizer”, concluiu Shakira.

