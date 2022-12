As celebridades que lideraram as buscas no Google em 2022

O ano de 2022 está chegando ao fim – e já se sabe quais foram as celebridades que mais fizeram barulho na internet. O Google divulgou sua lista anual de termos mais buscados, revelando que os cliques se concentraram na batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard e no tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar. Os cinco lideram o ranking dos dez atores mais procurados na plataforma, globalmente. Além disso, os quatro também ocupam as primeiras posições do ranking geral de personalidades mais visadas: só o presidente russo Vladimir Putin fura a sequência, aparecendo na quarta posição, na frente de Chris Rock.

A relação de atores reflete, ainda, o sucesso das séries da Netflix: marcam presença Evan Peters, de Dahmer: Um Canibal Americano, e Joseph Quinn, de Stranger Things. Já no ranking de personalidades em geral aparece Anna Sorokin, a farsante que inspirou a minissérie Inventando Anna, também da plataforma. Confira os rankings completos:



Atores

1. Johnny Depp

2. Will Smith

3. Amber Heard

4. Chris Rock

5. Jada Pinkett Smith

6. Joseph Quinn

7. Evan Peters

8. Andrew Garfield

9. Julia Fox

10. Ezra Miller

Personalidades

1. Johnny Depp

2. Will Smith

3. Amber Heard

4. Vladimir Putin

5. Chris Rock

6. Novak Djokovic

7. Anna Sorokin (Delvey)

8. Andrew Tate

9. Rishi Sunak

10. Simon Leviev