O capítulo final da novela entre Johnny Depp e Amber Heard

Ao longo de 2022, o mundo acompanhou a batalha judicial espinhosa entre os atores Johnny Depp e Amber Heard – um processo milionário em que o astro processava a ex-mulher por difamação, e por ela era processado de volta. A briga, enfim, parece ter chegado a seu capítulo final: nesta segunda-feira, 19, a atriz revelou em sua conta do Instagram que decidiu fechar um acordo com Depp, desistindo da apelação em curso. “Depois de muita deliberação, tomei uma decisão muito difícil de resolver o caso de difamação movido contra mim por meu ex-marido na Virgínia”, escreveu. “É importante para mim dizer que nunca escolhi isso. Defendi minha verdade e, ao fazê-lo, minha vida como a conhecia foi destruída”, desabafou a atriz.

Na declaração, Heard frisou que não se trata de uma admissão ou um ato de concessão. “Não há restrições ou piadas com relação à minha voz no futuro”, disse. Ela também afirmou ter perdido a fé no sistema jurídico dos Estados Unidos, onde seu “testemunho desprotegido serviu como entretenimento e forragem de mídia social”. Heard comparou o julgamento americano à sua experiência no Reino Unido, que teria um sistema “robusto, imparcial e justo”, em suas palavras, no caso de quando Depp processou o jornal britânico The Sun por difamação e ela própria foi a principal testemunha. Na ocasião, o ator saiu derrotado.

“Nesse ínterim, fui exposta a um tipo de humilhação que simplesmente não posso reviver. Mesmo que meu apelo nos EUA seja bem-sucedido, o melhor resultado seria um novo julgamento, no qual um novo júri teria que considerar a idade das evidências. Eu simplesmente não posso passar por isso pela terceira vez”, continuou Heard. A atriz afirma que está escolhendo a liberdade de dedicar seu tempo ao trabalho como forma de cura. “As mulheres não deveriam enfrentar insulto ou falência por falar a verdade, mas infelizmente isso não é incomum”, analisou.

O veredicto da batalha, decidido por um júri no mês de junho, apontou que Depp e Heard haviam difamado um ao outro. No entanto, a atriz levou a pior: condenada a pagar mais de 10,35 milhões de dólares, contra os 2 milhões que receberia do ex-marido, ela não tinha dinheiro suficiente para arcar com a punição. Em julho, os advogados da atriz tentaram anular o julgamento, através de uma apelação, em que citavam supostos erros cometidos pelo tribunal. No começo de dezembro, a equipe também entrou com o pedido de um novo julgamento.

Agora, Amber concordou em remover o recurso. Representantes de Depp comunicaram que a atriz aceita pagar um milhão de dólares ao ator, uma redução significativa da pena decretada pelo tribunal. “Temos o prazer de fechar formalmente a porta deste capítulo doloroso para o Sr. Depp, que deixou claro ao longo deste processo que sua prioridade era trazer a verdade à tona”, disseram os advogados. “A decisão unânime do júri e o julgamento resultante a favor do Sr. Depp contra a Sra. Heard permanecem totalmente em vigor”.

Continua após a publicidade