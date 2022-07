Caso Johnny Depp: Amber Heard tenta, de novo, anular veredicto

Apesar de ter chegado ao fim oficialmente, a batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard pode ganhar novos desdobramentos. Nesta segunda-feira, 11, os advogados do ator argumentaram que o veredicto de difamação de 10,35 milhões de dólares a seu favor deveria ser mantido, apesar da possibilidade de um dos jurados que compareceu aos tribunais ter sido o errado. Os advogados de Heard afirmam que o resultado deveria ser anulado e um novo julgamento feito porque um dos sete jurados do caso nunca recebeu uma intimação.

De acordo com um memorando feito pela equipe jurídica da ex-mulher de Depp e divulgado na sexta-feira, a intimação para compor o júri foi enviada a um residente da Virgínia em abril. Porém, segundo o mesmo arquivo, editado nesta segunda-feira, parece que existem duas pessoas que residem no mesmo endereço com o mesmo sobrenome — uma com 77 anos e outra, 52 anos. O que os advogados de Heard argumentam é que o primeiro foi convocado, mas quem apareceu ao julgamento foi o segundo, comprometendo o veredicto. “Assim, o homem de 52 anos sentado no júri por seis semanas nunca foi convocado para servir como jurado em 11 de abril e não ‘apareceu na lista’, conforme exigido”, diz o processo.

Sem ser notado por oficiais ou funcionários, a equipe de Amber Heard levanta a possibilidade de o homem mais jovem nunca ter sido solicitado a apresentar documentação ou ter mostrado uma identidade falsa. Outro ponto mencionado foi referente ao formulário online requerido pelo julgamento. Há chance do homem ter preenchido intencional ou acidentalmente com a data de nascimento errada.

A equipe jurídica de Johnny Depp afirma que Heard não demonstrou ter sofrido qualquer tipo de prejuízo devido ao erro e que perdeu o direito de se opor a decisão do júri por não ter levantado esse problema mais cedo. “Sem surpresa, a Sra. Heard não cita nenhuma jurisprudência para apoiar seu argumento de que o serviço do Jurado 15, se ele não for o mesmo indivíduo que o Tribunal designou como Jurado 15, de alguma forma comprometeu seu devido processo e justificaria o remédio drástico de ‘deixar de lado o veredicto e ordenar um novo julgamento’”, escreveram os advogados do ator.

Não é a primeira vez que a atriz de Aquaman tenta anular o veredicto do julgamento contra Depp. A equipe de Heard afirmou que o ex-marido apresentou argumentos impróprios durante o julgamento e tentou responsabilizá-la pelas acusações de violência doméstica feitas em 2016 — que o ator renunciou a contestá-las no acordo de divórcio. Johnny Depp processou Amber Heard por difamação em função de um editorial que ela escreveu em 2018 para o jornal The Washington Post alegando ter sofrido violência doméstica. Após semanas de uma ferrenha batalha judicial que dominou a mídia, a corte decidiu, em 1º de junho, que Depp havia sido difamado e que Amber Heard deveria pagar a ele 10,35 milhões de dólares. Ela também recebeu do ator 2 milhões de dólares de reconvenção pela alegação de que o advogado dele a difamou.

