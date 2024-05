Tragédia das chuvas no RS é tema de live de VEJA nesta sexta

A deputada federal Franciane Bayer (Republicanos-RS), que perdeu a casa em meio à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, participa da edição desta sexta, 9, da live de Os Três Poderes, às 12h. O cenário de guerra na região é tema do programa, que traz análises dos colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel, com apresentação do editor Ricardo Ferraz.

Mais de uma semana após as inundações, o RS segue debaixo d’água, como mostra reportagem de capa da semana. Um milhão e meio de pessoas foram afetadas pelas enchentes e quase todos os 497 municípios relatam problemas relacionados às fortes chuvas. Em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba baixa um pouco, mas segue dois metros acima da cota de inundação. Apesar da mobilização, governos e autoridades não dão conta de resolver os inúmeros problemas decorrentes da maior tragédia ambiental que se tem notícia no estado

E a polarização política toma conta das discussões em torno do assunto. Acusações e fake news dominam redes sociais e sobram ataques para todos os lados. Enquanto o governo do estado é criticado por ter desmontado serviços ambientais, surgem diversas denúncias de que o governo federal estaria impedindo a ajuda humanitária de chegar ao sul do país. Nem tudo é verdade, mas encontrar culpados parece ser mais importante do que apresentar soluções.