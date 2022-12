Mais um capítulo da briga entre Amber Heard e Johnny Depp

Os advogados da atriz Amber Heard entraram com um pedido de um novo julgamento, após ela perder o processo de difamação contra seu ex-marido, Johnny Depp.

De acordo com o jornal The New York Times, os advogados da estrela dizem que o julgamento foi realizado no estado errado e reclamam contra a decisão do juiz de desconsiderar evidências como documentos assinados por terapeutas que comprovariam os abusos sofridos por Amber.

Os representantes pediram ainda que a decisão final do júri seja revertida com a rejeição às alegações do ator, que venceu no tribunal em junho deste ano, após alegar que um artigo publicado pela atriz no The Washington Post, no qual ela afirma ter sido vítima de violência doméstica, prejudicou sua reputação e carreira.