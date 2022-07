Anitta proíbe campanhas do PT com sua imagem, mas reafirma apoio a Lula

Após declarar seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ter posado com uma roupa que estampava a estrela símbolo do Partido dos Trabalhadores, a cantora Anitta proibiu a legenda e outros candidatos da agremiação de usarem sua imagem em campanhas políticas, mas reafirmou seu apoio a Lula nas eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL) neste ano. Em uma sequência de publicações feitas no Twitter neste sábado, 16, a cantora explicou que está disposta a aumentar o engajamento do petista, mas que isso não se estende a outros políticos do PT.

“Atenção, candidatos do PT, atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer ‘Voldemort’ nessas eleições”, começou Anitta, se referindo a Bolsonaro com o nome do vilão da saga de livros e filmes Harry Potter. “Depois de muitas pesquisas, a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente Voldemort na presidência. Que isso fique bem claro”, continuou.

“Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição. Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês porque quem usar vai tomar logo um ‘forão’. E pode me xingar a vontade que eu não sou de ir junto com a manada, não. Eu só faço o que eu quero a hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados etc, e tirar minhas próprias conclusões”, concluiu a funkeira.

Confira:

