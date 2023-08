Emmy 2023 confirma adiamento devido à greve de Hollywood; saiba nova data

A 75ª edição do Emmy aconteceria inicialmente no dia 18 de setembro, mas a premiação foi adiada para 15 de janeiro de 2024 devido à greve de atores e roteiristas de Hollywood. O adiamento havia sido divulgado há duas semanas, mas só agora a Academia de Televisão e o canal FOX, responsáveis pelo evento, confirmaram a nova data da cerimônia.

Esta é a primeira vez que a premiação é adiada desde 2001, quando a cerimônia fora empurrada para frente após o ataque às Torres Gêmeas de Nova York, em 11 de setembro daquele ano. A revista americana Variety chegou a noticiar que a academia pleiteava uma data em novembro, para fugir das premiações do cinema no começo do ano, enquanto a Fox, que tem os direitos de transmissão do evento, defendia a cerimônia em janeiro. Sem novas negociações no horizonte entre os grevistas e os estúdios, o canal acabou ganhando a queda de braço.

Junto com a nova data, vieram também conflitos de agenda. Além da cerimônia, marcada para o dia 15, a Academia também anunciou que Creative Arts Emmy Awards, premiação secundária que precede a principal, acontecerá no final de semana de 6 e 7 de janeiro — o mesmo do Globo de Ouro, marcado para o domingo, 7.

A mudança para janeiro traz ainda outra circunstância incomum: enquanto premiações como o Globo de Ouro, o Critics Choice Awards e SAG Awards premiam no início do ano programas lançados entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o prazo do Emmy vai de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023. Isso significa que algumas séries podem ser indicadas por temporadas diferentes nas premiações.

A Academia de Televisão, inclusive, anunciou anteriormente que não mudaria o calendário de votação da segunda fase do evento, o que significa que os membros votantes preencherão suas cédulas entre 17 e 28 de agosto e, depois disso, os resultados da premiação ficarão bloqueados por meses, até a cerimônia de janeiro.

A greve dos roteiristas chegou à marca dos 100 dias nesta semana e ganhou recentemente o reforço dos atores na paralisação. Os dois sindicatos reivindicam melhores condições de trabalho e remuneração digna em meio às mudanças trabalhistas desencadeadas pelo streaming, além de uma regulamentação mais clara sobre o uso de inteligência artificial na indústria, que vem avançando a passos largos.

Continua após a publicidade

Siga