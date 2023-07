HBO lidera indicações ao Emmy pelo segundo ano – e Netflix come poeira

A lista com os concorrentes da 75ª edição do Emmy, principal premiação americana da TV e do streaming, foi divulgada nesta quarta-feira, 12 — e a HBO disparou nas indicações pelo segundo ano consecutivo, com 127 nomeações, sendo Succession a grande campeã da temporada. Considerada uma das melhores séries dos últimos tempos, computou 27 indicações e fez história: é a primeira vez que três nomes de um programa receberam indicações em uma mesma categoria de ator principal. O pódio, aliás, é todo da HBO: na sequência estão The Last of Us, com 24 indicações, e The White Lotus, com 23.

A maioria das categorias de atuação em série dramática foram dominadas por títulos da HBO, enquanto houve diversidade nas indicações de comédia — Ted Lasso, da Apple TV+, conquistou 21 menções. Os números não mentem: mesmo com a crise financeira da Warner Bros., que afeta a HBO e seu serviço de streaming, a rede continua levando a melhor graças a seus títulos marcantes — ainda que a ruidosa The Idol tenha estragado a linha de produção recentemente. Os roteiros brilhantes das séries e as atuações pungentes de atores como Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook (de Sucession), Pedro Pascal e Bella Ramsay (de The Last of Us), e Jennifer Coolidge e Aubrey Plaza (de The White Lotus), alguns exemplos de como o padrão de alta qualidade dos estúdios da HBO se sustenta.

Já a Netflix, com 103 menções no total, embora tenha ficado em segundo lugar, já não tem mais desempenho dominante na premiação — no passado, se acreditou que a empresa do Tudum poderia ter um reinado duradouro. Entretanto, nos últimos anos, a plataforma vem lançando inúmeras produções de qualidade duvidosa, canibalizando seu próprio catálogo e afugentando assinantes.

Fechando o ranking de maiores indicações, estão: Apple TV+, com 46, Hulu e Prime Video, com 42 cada um, e Disney+, com 40.

