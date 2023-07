Emmy 2023: confira onde assistir aos principais indicados

Os indicados ao Emmy 2023 foram revelados nessa quarta-feira, 13, dando início à temporada de maratonas para a premiação. A HBO aparece na liderança dos indicados, com um total de 127 nomeações. Outras plataformas, no entanto, também marcam presença no páreo. Confira a seguir onde assistir aos principais indicados:

HBO Max

Líder de indicações pelo segundo ano consecutivo, com 127 nomeações, a HBO tem em seu catálogo produções que prometem marcar presença entre os vencedores. Entre os indicados a melhor série dramática, quatro dos oito concorrentes estão na plataforma: Succession, The Last of Us, The White Lotus e A Casa do Dragão. A HBO Max também é casa da comédia Barry, que tem 11 indicações, da série documental A Onda de 100 pés, que disputa em seis categorias, e Amor e Morte, que teve uma indicação (Jesse Plemons, em melhor ator coadjuvante em minissérie).

Netflix

Na vice-liderança com 103 indicações, a Netflix reúne em seu catálogo duas das oito concorrentes a melhor série dramática: Better Call Saul e The Crown. A plataforma também marcou presença na categoria principal de série de comédia com Wandinha, que tem 12 indicações no total. Entre as minisséries, tem disponível Dahmer: Um Canibal Americano e Treta, ambas com 13 indicações. Nas categorias de atuação, Keri Russell concorre a melhor atriz dramática por A Diplomata e Christina Applegate a melhor atriz de comédia por Disque Amiga Para Matar. Pamela Anderson, Uma História de Amor, indicado a melhor documentário, também está disponível na Netflix.

Apple TV+

O maior trunfo da Apple é Ted Lasso, que aparece pelo terceiro ano seguido no posto de comédia mais lembrada, com 21 indicações. O documentário Still: Ainda Sou Michael J. Fox, que reconta a história do ator diagnosticado com Parkinson com apenas 29 anos, marca presença concorrendo em sete categorias. As séries Shrinking, Mal de Família e Black Bird também disputa estatuetas.

Paramount+



O principal indicado da plataforma foi Yellowjackets, que concorre em cinco categorias, incluindo melhor série dramática. O Paramount+ também tem disponível a quinta temporada de O Conto da Aia, que rendeu uma indicação de melhor atriz em série dramática para Elisabeth Moss e a minnissérie George & Tammy, que concorre nas categorias de melhor ator e atriz em minissérie com Michael Shannon e Jessica Chastain.

Star+

Das oito produções indicadas a melhor série de comédia, três estão disponíveis no Star+. São elas: O Urso, destaque com 12 nomeações, incluindo melhor ator em comédia para Jeremy Allen White, Only Murders in the Building e Abbot Elementary. Outras séries que também estão no páreo são A Nova Vida de Toby, que concorre a sete categorias, incluindo melhor minissérie, The Old Man, com uma indicação de melhor ator em série dramática para Jeff Bridges, e As Pequenas Coisas da Vida e Bem-Vindos ao Clube da Sedução, que disputam em categorias de atuação. Entre os filmes, Fire Island – Orgulho e Sedução concorre a melhor filme para a televisão

Amazon Prime Video

A maior aposta recente do Prime Video, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, acabou esnobada das categorias principais, mas recebeu seis indicações técnicas. Já A Maravilhosa Sra. Maisel concorre pela estatueta de melhor série de comédia, e também em categorias de atuação. A produção original Daisy Jones & The Six recebeu noveindicações, incluindo melhor minissérie. Também disponível na plataforma, Enxame rendeu a Dominique Fishback uma indicação a melhor atriz em telefilme ou minissérie.

Disney+

Os principais concorrentes da plataforma no Emmy são Andor e Obi-Wan Kenobi. O primeiro recebeu 8 indicações, incluindo a de melhor série dramática. Já o segundo concorre em cinco categorias, sendo uma delas a de melhor minissérie. A plataforma também tem disponível Abracadabra 2, que concorre a melhor filme para a televisão, e The Mandalorian, com nove indicações em categorias técnicas.