Emmy 2023 é adiado em meio a greve em Hollywood

A cerimônia de premiação do Emmy 2023 não irá mais acontecer no dia 18 de setembro, informou a revista americana Variety. Segundo a publicação, o adiamento, que já era esperado em função da greve de roteiristas e atores em Hollywood, foi informado pelos organizadores do evento à equipe de produção e fornecedores.

Esta é a primeira vez que a premiação é adiada desde 2001, quando a cerimônia foi empurrada para frente após o ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro. Ainda segundo a Variety, os organizadores ainda não definiram uma nova data para a cerimônia. A Fox, que transmite o evento, estaria pleiteando uma data em janeiro de 2024, mas a academia de televisão almeja que o evento ocorra em novembro, para fugir da temporada de premiação do cinema no começo do ano.

A Academia informou anteriormente que não mudaria o cronograma da segunda fase do evento, o que significa que a votação final para Emmy ainda deve acontecer entre 17 e 28 de agosto, implicando em uma campanha pela estatueta sem a presença de atores e roteiristas.

A greve dos roteiristas já se aproxima do quarto mês, e ganhou recentemente o reforço dos atores na paralisação. Os dois sindicatos reivindicam melhores condições de trabalho e remuneração em meio às mudanças trabalhistas desencadeadas pelo streaming, além de uma regulamentação mais clara do uso de inteligência artificial na indústria, que vem avançando a passos largos.

