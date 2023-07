Emmy 2023: os grandes esnobados das indicações ao prêmio

Foram anunciados nesta quarta-feira, 12, os indicados à 75ª edição do Emmy, principal prêmio da TV americana. Como acontece todo ano, algumas produções aclamadas por críticos e fãs ao longo da temporada ficaram de fora da lista final, gerando burburinho nas redes sociais por parte daqueles que consideram injusto que certos títulos ou atores sejam esnobados.

Uma grande surpresa foi a ausência de Harrison Ford nas categorias de atuação. O ator estreou nas séries de TV neste ano, aos 80: protagonizou o drama de época 1923 ao lado de Helen Mirren, e brilhou como coadjuvante em Falando a Real, comédia dramática da Apple TV+. Ford contracena com Jason Segel, indicado como melhor ator em comédia. Yellowstone, sucesso de Kevin Costner ambientado no velho oeste americano que derivou 1923, também ficou de fora da lista, assim como no ano passado.

Outra expectativa era a nomeação de Elizabeth Olsen como melhor atriz em minissérie, pelo papel em Amor e Morte. Mais conhecida como a Feiticeira Escarlate, ou Wanda Maximoff, no Universo Marvel que abriga WandaVision, a atriz interpreta na produção da HBO a dona de casa Candy Montgomery, que matou com 41 machadas a amiga Betty Gore, esposa de seu amante. A trama é baseada em uma história real ocorrida em uma pequena cidade do Texas nos anos 1980. Já do lado da comédia, Steve Martin e Selena Gomez ficaram de fora das indicações por Only Murders in the Building — apenas Martin Short recebeu reconhecimento, e a série computou 11 menções no total. Selena também havia sido esnobada no ano passado, para a decepção de seus fãs.

A Casa do Dragão, por sua vez, não demonstrou o mesmo desempenho estrondoso que Game of Thrones, sua série-mãe, costumava ter em edições anteriores do Emmy. Apesar de concorrer como melhor série dramática, somando 8 indicações no total, a produção não recebeu destaque em nenhuma das categorias de atuação — apesar de Emma D’Arcy, intérprete de Rhaenyra Targaryen, ter sido anteriormente apontada pela crítica como uma forte aposta.