Além de ‘Ted Lasso’: 5 pérolas escondidas no catálogo da Apple TV+

O serviço de streaming Apple TV+ é responsável por séries muito comentadas e premiadas, como Ted Lasso — vencedora de 11 Emmys — e Ruptura, mas seu catálogo continua sendo terra estrangeira para muitos. Para quem está com curiosidade de experimentá-lo, porém, e para aqueles que não sabem o que escolher, aqui estão algumas perólas escondidas dentro da plataforma:

Fundação

Superprodução comparável à escala épica de fantasias como Game of Thrones e Westworld, Fundação leva a trilogia literária de Isaac Asimov para o audiovisual, narrando o exílio do matemático Hari Seldon (Jared Harris) e seus seguidores, banidos devido à previsão de que, em 500 anos, o Império Galáctico em vigência irá sucumbir. Estrelada por um elenco internacional, com destaque para Lee Pace, a série cobre mais de um milênio de idas e vindas temporais e atualmente transmite sua segunda temporada semanalmente.

Servant

Encerrada em março, Servant inovou ao longo de suas quatro temporadas como uma série de suspense e mistério contada em episódios de apenas 30 minutos. Produzida pelo mestre das reviravoltas M. Night Shyamalan, a série acompanh os desdobramentos alucinantes da vida de um casal da Filadélfia em luto por seu recém-nascido. Como parte da lamúria, a matriarca Dorothy (Lauren Ambrose) cuida de uma boneca realista como um bebê real, e para isso contrata a babá Leanne (Nell Tiger Free), cujas peculiaridades são mais estranhas ainda.

Schmigadoon!

É raro que a mistura entre televisão e o gênero musical proporcione dramaturgia duradoura. Vez ou outra, porém, surgem exceções sagazes como a antologia Schmigadoon. Protagonizada pelo casal de médicos Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong), a série é situada em uma vila mágica onde todos os habitantes são personagens estereotípicos de eras do cinema musical: na primeira temporada, o foco são as obras americanas fantasiosas dos anos 1940, enquanto a segunda remete aos musicais provocativos e violentos da década de 1970. Durante sua estadia por lá, tanto os protagonistas do mundo real quanto os arquétipos cantantes repensam suas crenças e parodiam o formato com muito humor.

Deserto Selvagem

Veículo que destaca a versatilidade e talento de Patricia Arquette, Deserto Selvagem é a história de Peggy Newman (Arquette), ex-traficante de drogas e dependente química em recuperação, que decide dar um novo rumo à vida depois da morte da mãe. Para isso, ela decide trabalhar como investigadora particular na cidadezinha de Yucca Valley, no meio do deserto californiano — sem qualquer experiência na área. Tropeçando em roubos, falsificações de arte e até assassinos exóticos, a personagem encanta com seu jeito de anti-heroína desbocada.

Dickinson

Inspirada na escritora e poetisa Emily Dickinson (Hailee Steinfeld), que viveu de 1830 a 1886 sem nunca se casar, a série de comédia esbanja anacronismos e imagina a juventude da figura com muita fantasia, transgressões e romance, aproveitando a especulação de que a autora teria nutrido um romance com Susan Huntington Gilbert Dickinson (Ella Hunt), sua cunhada. Ao longo de três temporadas, Emily enfrenta as agruras femininas de uma sociedade e mercado editorial comandados por homens, além de suas próprias crises de confiança — tudo com a irreverência de um roteiro que, além de reconhecer as questões da época retratada, se dedica a construir humor e identificação ao retratar seus personagens como adolescentes contemporâneos.

