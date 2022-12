O melancólico fim de ‘Westworld’ em meio à crise financeira que afeta HBO

A série de ficção científica Westworld deixará o catálogo da HBO Max em breve, em prol de cortar custos do grupo Warner Bros. Discovery. A produção original da HBO é uma das mais bem-sucedidas da história da rede americana, com 54 indicações a prêmios Emmy (ganhou nove) ao longo de quatro temporadas, e foi cancelada abruptamente em novembro. De acordo com o Deadline, o corte foi determinado pelo CEO da WBD, David Zaslav, que não descartou a possibilidade de Westworld ressurgir em outro serviço de streaming. Criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy, a trama é uma adaptação do filme de Michael Crichton de 1973 e tinha um custo de 10 milhões de dólares por episódio.

The Nevers, outra série de ficção científica cancelada, também deixará o catálogo da HBO Max. Com isso, a expectativa da empresa é poupar os custos de pagamento de direitos de exibição ao elenco e à equipe das produções. Desde a fusão com a Discovery, a Warner Bros. enfrenta uma grande crise financeira que a levou a cancelar produções prontas a fim de economizar os custos de divulgação.

Protagonizada pela atriz Evan Rachel Wood, Westworld começa narrando a história de um parque de diversões temático envolvendo androides movidos a inteligência artificial e teve uma primeira temporada elogiada pela crítica. O brasileiro Rodrigo Santoro integrou o elenco da série.