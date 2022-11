‘Westworld’ é cancelada pela HBO antes do fim previsto pelos criadores

A HBO cancelou a série Westworld, produção de ficção científica que foi uma das grandes apostas do canal pago em 2016. Após uma primeira temporada elogiada, a série viu sua qualidade cair e, junto, perdeu apelo entre o público. Agora a conta chegou: a produção, que exibiu sua quarta temporada este ano, não terá a quinta, como previsto pelos criadores – entre eles o roteirista Jonathan Nolan, irmão do aclamado cineasta Christopher Nolan.

“Temos um final em mente desde o início. O plano é chegar nele numa quinta temporada. Estamos negociando com o canal”, disse Nolan em entrevista no mês passado ao site The Hollywood Reporter. A trama, protagonizada pela atriz Evan Rachel Wood, começa narrando a história de um parque de diversões temático envolvendo androides movidos a inteligência artificial. O brasileiro Rodrigo Santoro participou de algumas das temporadas iniciais como um dos androides, criado originalmente para ser um caubói do velho oeste na atração.

A HBO soltou um comunicado agradecendo a parceria com a equipe da série, mas não explicou exatamente a razão do cancelamento. A marca faz parte do grupo Warner Bros Discovery, que, este ano, vem fazendo cortes para reduzir custos e arcar com uma dívida de 50 bilhões de dólares. Um filme pronto, com a heroína Batgirl, foi engavetado pelo estúdio, que vem adiando projetos e reduzindo produções.