‘Deserto Selvagem’: Patricia Arquette brilha em nova série irresistível

Deserto Selvagem (disponível na Apple TV+, com novos episódios às quartas-feiras)

Na casa dos 50 anos, Peggy New­man é uma mulher fora dos trilhos. Ex-traficante de drogas e dependente química em recuperação, ela decide dar um novo rumo à vida depois da morte da mãe. Sua ideia, no entanto, é arriscada: trabalhar como investigadora particular na cidadezinha de Yucca Valley, no meio do deserto californiano. Sem nenhuma experiência na área, mas com um talento nato para a malandragem e a manipulação, Peggy se envolve em tramas tão pitorescas quanto perigosas, que vão desde um esquema de roubo e falsificação de obras de arte até assassinos com predileções peculiares. Com Patricia Arquette brilhando no papel principal, a série une mistério e humor ácido de modo envolvente e irresistível.