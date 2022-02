Série ‘Severance’ mira ‘The Office’ e acerta ‘Black Mirror’

Severance (Disponível na Apple TV+) Minimalista e datado, o escritório onde Mark (Adam Scott) trabalha chega a ser opressivo com suas divisórias brancas, mesas vazias e nenhuma janela. Ele e os poucos colegas ao lado não parecem se importar com o ambiente claustrofóbico. Para conquistar uma vaga ali, o grupo se submeteu a um procedimento cirúrgico que dividiu suas memórias em dois “compartimentos”, um para a vida pessoal e outro para a profissional. Ao entrar no elevador, eles logo esquecem como é a vida lá fora, se possuem família, hobbies ou qualquer outra distração. Enquanto fora do trabalho, eles não se lembram de absolutamente nada do que fizeram nas oito horas comerciais. Quando um ex-funcionário diz ter revertido o procedimento, a empresa teme que segredos internos sejam revelados. Em clima de suspense, mas com tiradas de humor ácido, a série dirigida por Ben Stiller foi descrita como um mix de The Office com Black Mirror — mas é a assustadora distopia tecnológica que sobressai aqui.