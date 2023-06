5 séries inovadoras para celebrar o Mês do Orgulho LGBT

Felizmente, foi-se o tempo em que personagens LGBTQIA+ se limitavam aos papéis de melhor amigo do protagonista ou, pior, eram retratados por meio de estereótipos e visões preconceituosas. No Mês do Orgulho LGBTQIA+, confira cinco séries disponíveis no streaming que abordam esse universo com olhar inovador:

Heartstopper

Onde assistir: Netflix

Heartstopper é um daqueles fenômenos instantâneos da Netflix. Baseada na graphic novel homônima, a série adolescente conquistou os espectadores de diferentes idades ao acompanhar o florescimento do amor entre Nick e Charlie. Leve e cativante, a narrativa foge do estereótipo usual de narrativas LGBTQIA+ em que há muito drama e sofrimento: nessa história juvenil, o final feliz é possível para todos. A segunda temporada da série chega ao streaming em agosto.

The Other Two

Onde assistir: HBO Max

Os irmãos Cary e Brooke tentam conquistar um lugar em Hollywood enquanto são assombrados pelo sucesso do irmão caçula, um popstar descoberto na internet, e da mãe, uma apresentadora de talk show. Destaque para o arco de Cary, que capta as experiências de um homem gay tentando se tornar um ator famoso, ao mesmo tempo em que vive relacionamentos complexos — por exemplo, o namoro com um ator sexualmente ambíguo que se recusa a dizer se é gay ou heterossexual. Com três temporadas até o momento, a série é uma joia do humor escondida no streaming e satiriza o ativismo performático pró-LGBT que existe no showbiz.

Dickinson

Onde assistir: Apple TV+

Ao longo de três temporadas, a trama se vale de humor e recursos criativos — como a trilha sonora contemporânea numa produção de época — para contar a história real da poetisa Emily Dickinson (aqui interpretada por Hailee Steinfeld). No século XIX, Emily era vista como um espírito rebelde, pois queria realizar o sonho de estudar formalmente e se tornar escritora — papéis que não eram condizentes com uma mulher aristocrática da época. A série fica ainda mais interessante ao abordar o relacionamento secreto entre Emily e Sue Gilbert, sua amiga e cunhada, para quem a autora teria supostamente escrito seus apaixonados poemas.

It’s a Sin

Onde assistir: HBO Max

A minissérie retrata a Londres dos anos 1981 a 1991, com um grupo de jovens gays navegando pela vida enquanto a epidemia de Aids assombra a comunidade — que também sofre com a homofobia escancarada do período. Ao longo dos cinco episódios, os amigos se apoiam uns aos outros ao experimentar descobertas amorosas e de identidade. It’s a Sin (2021) é um trabalho do produtor e roteirista Russell T Davies, conhecido por trabalhar em projetos de TV notáveis, como as aclamadas Doctor Who e Queer As Folk.

Veneno

Onde assistir: HBO Max

Cristina Ortiz, conhecia como La Veneno, foi uma cantora e atriz trans espanhola, figura de destaque na TV local dos anos 1990 e ícone da luta da comunidade LGBT no país. A minissérie Veneno presta uma homenagem a ela a partir da história da jovem universitária Valeria Vegas (Lola Rodriguez), que decide escrever um livro sobre a trajetória de sua ídola — e acaba conhecendo ela pessoalmente no processo. Valeria está lidando com sua identidade de gênero, e Cristina lhe serve de apoio e inspiração para conquistar a coragem de ser quem realmente é.