‘Five Nights at Freddy’s’, o terror que venceu Taylor Swift nos cinemas

O filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour, que leva a turnê da cantora americana para as telas, estreou nos cinemas brasileiros com a segunda melhor bilheteria do final de semana, totalizando 5 milhões de reais em ingressos vendidos. A expectativa, porém, era que ela ultrapassasse o terror Five Nights at Freddy’s: O Pesadelo Sem Fim, que lidera o ranking pela segunda semana consecutiva, embolsando 12,7 milhões de reais.

Inspirado na franquia de videogame homônima de Scott Cawthon, Five Nights at Freddy’s acompanha a saga de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), um jovem financeiramente quebrado que é contratado como vigia noturno de uma pizzaria desativada que, no passado, fazia sucesso com robôs carismáticos. Quando a noite cai, os bonecos se transformam em assassinos responsáveis por matanças violentas. O filme surpreendeu ao arrecadar 80 milhões de dólares na primeira semana em cartaz nos Estados Unidos, se tornando a maior estreia de terror do ano.

Na segunda colocação, Taylor Swift amplia gradualmente os seus números no cinema. Na América do Norte, o longa está na quarta semana de exibição e já arrecadou 165,9 milhões, se fortalecendo como o filme-concerto de maior bilheteria doméstica da história, à frente de Justin Bieber: Never Say Never (72 milhões de dólares) de 2011. Globalmente, a produção, que chegou à uma série de países, incluindo o Brasil, na última sexta-feira, 3, já embolsou 231 milhões de dólares.

No ranking da bilheteria por aqui, aparecem, respectivamente, a animação Trolls 3; o novo longa de Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, protagonizado por Leonardo DiCaprio; Mussum, o Filmis, com a história do humorista. No total, foram 32,71 milhões de reais arrecadados entre os dias 2 e 5 de novembro, quase o mesmo do que na semana anterior, em que a renda foi de 32,64 milhões.

