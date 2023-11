Filme de Taylor Swift revive parceria lucrativa dos palcos com as telas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme da turnê The Eras da cantora Taylor Swift, chega nesta sexta-feira, 3, ao Brasil, e deve movimentar as bilheterias nacionais. Lá fora, a produção arrecadou 123 milhões de dólares só na semana de estreia, o melhor número alcançado por um filme-concerto na história. Em dezembro, Beyoncé se junta a ela na missão de arrebanhar o público aos cinemas, revivendo a amizade valiosa entre a música e a sétima arte, que já levou diversos artistas para as telas.

Dirigido por Sam Wrench, o filme de Taylor tem duração de 2 horas e 45 minutos. As imagens foram gravadas ao longo de três shows da turnê em Los Angeles, no mês de agosto. No total, a produção será exibida em mais de 7.500 salas espalhadas por 100 países. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos e no México, a estreia aconteceu em outubro, no dia 13, enquanto outros locais, incluindo o Brasil, terão o lançamento nesta semana.

No Brasil, o ingresso para assistir ao show nas telas varia de acordo com o cinema, com opções que ultrapassam os cem reais. As redes de cinema também investiram em combos temáticos, apostando na fidelidade dos fãs. Se depender da demanda, o negócio terá resultado: no primeiro dia de vendas oficiais, a AMC bateu recorde diário de bilheteria com 26 milhões de dólares vendidos em ingressos em 24 horas. A alta demanda, inclusive, fez com que alguns estúdios mudassem a data de estreia de 13 de outubro para não competir com a cantora.

Desde que iniciou sua incursão pelos palcos, em março, a The Eras Tour ganhou status de fenômeno cultural, arrastando multidões e movimentando a economia. Nas cidades onde Taylor se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou. Em Seattle, a animação dos chamados “swifties” causou tremores equivalentes a um terremoto de magnitude 2,3 durante o show na cidade. Só nos Estados Unidos, a estimativa é que a turnê tenha movimentado 5,7 bilhões de dólares. Por aqui, a cantora fará três shows no Rio de Janeiro (17, 18 e 19 de novembro), e outros três em São Paulo (24, 25 e 26 de novembro)

