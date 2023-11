Taylor Swift, Napoleão, Mussum e mais: as estreias de novembro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com a proximidade do fim do ano, os cinemas devem ser ocupados por longas diversos e promissores — sejam eles blockbusters aguardados há anos ou títulos que começam a trilhar o caminho até as principais láureas da indústria — Oscar incluso. De sagas distópicas a histórias reais, os principais filmes de novembro representam bem tal diversidade. Confira cinco das estreias mais aguardadas do mês:

Mussum, O Filmis

Quando: 2 de novembro

Grande vencedor do Festival de Gramado de 2023, Mussum recebeu seis Kikitos, incluindo melhor filme e melhor ator. A cinebiografia é baseada no livro Mussum – Uma História de Humor e Samba, de Juliano Barreto, e acompanha a vida do comediante, músico e ator, da infância pobre até a fama nacional, provocada por sua participação no clássico programa Os Trapalhões, em que trocava piadas com Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias. Quem fica a cargo do papel na fase adulta é Ailton Graça, enquanto Yuri Marçal vive Mussum mais jovem e o ator mirim Thawan Lucas assume a infância da figura.

Taylor Swift: The Eras Tour

Quando: 3 de novembro

Desde março de 2023, a turnê The Eras tem levado a cantora Taylor Swift ao redor do globo para apresentar um panorama de toda sua carreira por meio de 44 músicas, cantadas ao longo de quase 3 horas. Fenômeno, a turnê já arrecadou mais de 1 bilhão de dólares e agora chega às salas de cinema com uma gravação de uma das apresentações, a menos de um mês da passagem de Swift pelo Brasil, onde tem seis shows marcados.

As Marvels

Quando: 9 de novembro

Pela primeira vez, Capitã Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) unem seus poderes cósmicos para protagonizar um longa do Universo Cinematográfico Marvel. Nele, as três mulheres passam a trocar de lugar espontaneamente por conta de uma conexão provocada pela vilã Dar-Benn (Zawe Ashton). Entrelaçadas à força, elas devem aprender a trabalhar sob as novas circunstâncias para salvar o universo.

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Quando: 15 de novembro

Quase 8 anos após o desfecho de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) em Jogos Vorazes: A Esperança – O Final, a saga cinematográfica baseada nos livros de Suzanne Collins ganha um novo capítulo a partir de uma velha história. Passado ao longo da 10ª edição dos Jogos Vorazes, o enredo é protagonizado pelo jovem Coriolanus Snow (Tom Blyth), décadas antes de se tornar o famoso vilão da quadrilogia cinematográfica. Aos 18 anos, ele deve ser o mentor de Lucy Gray Bird (Rachel Zegler), que, como Katniss, é o tributo feminino do Distrito 12.

Napoleão

Quando: 23 de novembro

A escala e as implicações da história de Napoleão Bonaparte sempre foram um desafio para o cinema — tanto que Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas da história, não conseguiu levantar uma cinebiografia do imperador por receios do estúdio, mesmo após ler mais de 500 livros sobre o assunto. Décadas depois, Ridley Scott enfim conseguiu realizar a façanha, e sua versão de Napoleão chega aos cinemas na penúltima semana do mês. Intercalando eventos grandiosos com momentos íntimos da figura, o filme é estrelado por Joaquin Phoenix e promete ser um dos longas mais comentados do ano.

