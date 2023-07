Com Jamie Foxx e criatividade, ‘Clonaram Tyrone’ atualiza o Blaxploitation

Clonaram Tyrone! (They Cloned Tyrone, Estados Unidos, 2023. Disponível na Netflix)

Em recuperação após um problema de saúde de causa não revelada, o astro Jamie Foxx está de volta com este filme, que mescla comédia, mistério e sci-fi. Nele, o jovem Fontaine (John Boyega) ganha a vida com o tráfico num gueto — até ser alvejado e morto por um rival. Na manhã seguinte, ele acorda normalmente, mas logo descobre, com a ajuda de um cafetão (Foxx) e uma prostituta (Teyonah Parris), que foi alvo de um esquema de clonagem. Brincando com a estética e os estereótipos do cinema Blaxploitation, o diretor Juel Taylor celebra a cultura negra americana e evidencia o histórico racista do país com humor.

