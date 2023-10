Brasil está entre os maiores públicos da nova turnê de Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 16 out 2023, 17h36 - Publicado em 16 out 2023, 17h31

Apesar do Brasil contar com apenas seis datas da nova turnê de Taylor Swift, The Eras Tour, o país terá o quinto maior público da cantora em todo o mundo. A razão, segundo um levantamento da empresa Spin Genie, é a capacidade do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, que poderá abrigar 45.000 pessoas, bem mais do que os outros estádios ao redor do mundo. Ao todo, 375.000 brasileiros poderão assistir ao show de Taylor ao vivo.

Além do Brasil, os países Canadá, Singapura e França também terão seis shows, mas o público total nesses lugares será menor. No Canadá e em Singapura, o público total será de 330.000 pessoas. Na França, o número cai para 278.372 pessoas.

O país que mais terá shows será os Estados Unidos, com 62 apresentações, totalizando 4.281.027 pessoas. Na sequência vem o Reino Unido, com 10 shows, no total para 707.585 pessoas. Em terceiro lugar fica a Austrália, com sete shows para 634.072 pessoas. A Austrália terá ainda a maior média de público por show da artista, com cerca de 90.000 pessoas por apresentação. Em quarto lugar, logo à frente do Brasil, com sete shows, está a Alemanha, onde Taylor se apresentará para 439.313 pessoas. A Argentina, onde ela fará três shows antes do Brasil, fecha a lista, na décima posição, com 253.701 pessoas.

Quem não conseguiu os ingressos para ver a artista ao vivo, ainda terá a chance de assistir nos cinemas. Neste final de semana, o filme da The Eras Tour, mega turnê de Taylor Swift que caminha para se tornar a de maior arrecadação da história, chegou à salas batendo recordes: segundo o Box Office Mojo e estimativas da rede AMC Theaters, o longa arrecadou 96 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá. O montante faz da produção a melhor estreia doméstica para um show exibido nos cinemas, ultrapassando Justin Bieber: Never Say Never (2011), que anotou uma bilheteria de 73 milhões nos primeiros dias em cartaz.

O filme de Taylor também faturou cerca de 32 milhões de dólares em vendas internacionais, liderando a bilheteria no Reino Unido, México, Austrália, Alemanha e Filipinas, e totalizando uma bilheteria global de 128 milhões. No Brasil, a produção chega no dia 3 de novembro, com pré-venda concorrida: em alguns casos, o ingresso para a sessão ultrapassa os 100 reais, e há combos especiais com balde de pipoca e copo temático para os fãs.

