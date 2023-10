O apoio de Beyoncé ao novo e ousado projeto de Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Estrelas da música, Beyoncé e Taylor Swift dominaram o noticiário este ano por suas turnês rentáveis e concorridíssimas nos Estados Unidos – shows que, quem diria, impulsionaram a economia americana. Ambas, agora, investem em um projeto similar: Taylor lança nos cinemas nesta semana o filme sobre sua turnê Taylor Swift – The Eras Tour, e Beyoncé, que fará o mesmo com o giro de Renaissance, participou da pré-estreia da produção da colega na noite de quarta-feira, 11, em Los Angeles.

“Eu nunca saberei como seria minha vida sem a influência de Beyoncé”, escreveu Taylor nas redes sociais, com um vídeo ao lado da cantora. “O modo como ela me ensinou e a cada artista a quebrar as regras e desafiar as normas da indústria. Com seu espírito generoso, sua resiliência e versatilidade, ela vem sendo uma luz a guiar minha carreira – e o fato de ela ter aparecido essa noite é para mim como um conto de fadas.”

O filme que reproduz o show de Taylor e seus bastidores deve bater recordes de bilheteria, com previsão de chegar a 100 milhões de dólares já na semana de estreia. Enquanto isso, Beyoncé deve lançar o dela no dia 1º de dezembro.

