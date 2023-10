De Taylor Swift a Martin Scorsese: as estreias de outubro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O mês de outubro traz consigo duas efemérides que garantem boas idas ao cinema: o Dia das Bruxas e o Dia das Crianças. Em 2023, ambas as celebrações trazem sua esperada leva de lançamentos às salas brasileiras, mas o cenário está mais diversificado que outrora: de especiais musicais bombásticos até o mais prestigioso cinema de autor, confira as melhores estreias do mês.

O Exorcista: O Devoto

Quando: 12 de outubro

Meio século após a estreia do clássico O Exorcista — e quase 20 anos após o último lançamento da franquia —, O Devoto promete revigorar o enredo que deu o pontapé nos filmes de possessão em Hollywood. Com Ellen Burstyn de volta como Chris MacNeil, mãe da jovem do original, o novo filme é protagonizado por um pai solteiro cuja filha é tomada por forças demoníacas junto a outra menina de 12 anos.

Taylor Swift │ The Eras Tour

Quando: 12 de outubro

Desde março de 2023, a turnê The Eras tem levado a cantora Taylor Swift ao redor do globo para apresentar um panorama de toda sua carreira por meio de 44 músicas, cantadas ao longo de quase 3 horas. Fenômeno, a turnê já arrecadou mais de 1 bilhão de dólares e agora chega às salas de cinema, pouco mais de um mês antes da passagem de Swift pelo Brasil, onde tem seis shows marcados.

Blackberry

Quando: 12 de outubro

Após filmes sobre os bastidores da Nike, do jogo Tetris e até do salgadinho Cheetos, a empresa Blackberry é a mais nova a ganhar uma espécie de biografia. Nela, é contada a história de como a marca teve uma ascensão meteórica após introduzir o primeiro smartphone ao mercado de telefonia, mas também do quão catastrófica foi a sua queda após o sucesso de concorrentes como Apple e Samsung.

Trolls 3: Juntos Novamente

Quando: 19 de outubro

Queridinha das crianças, a trilogia Trolls encanta pelo charme de seus protagonistas coloridos e por suas trilhas luxuosas, que equilibram sucessos como True Colors, de Cyndi Lauper, com hits originais como Don’t Stop The Feeling. Com as vozes de Anna Kendrick, Rupaul, Camila Cabello, Anderson .Paak e mais, Juntos Novamente revela que Tronco (Justin Timberlake) tem um passado como membro de boyband. Quando um de seus antigos colegas é sequestrado, o protagonista e seus amigos saem em uma aventura para recuperá-lo.

Assassinos da Lua das Flores

Quando: 19 de outubro

Épico dirigido por Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores é um dos filmes mais aguardados do ano e grande promessa para a temporada de premiações, que acaba com a cerimônia do Oscar. Baseado em uma história real, o filme se passa nos oeste americano dos anos 1920, populado por caubóis. Quando misteriosos assassinatos passam a perturbar a nação Osage, tribo indígena americana, uma investigação turbulenta chama a atenção do FBI. No elenco, Scorsese conta com a atriz Lily Gladstone e os parceiros de longa data Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

