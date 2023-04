‘AIR’: a origem do emblemático modelo da Nike assinado por Michael Jordan

AIR: A História Por Trás Do Logo (Air; Estados Unidos; 2023. Em cartaz no país)

Especialista em marketing e olheiro esportivo, Sonny Vaccaro (Matt Damon) penava, nos anos 1980, para conseguir boas parcerias entre jogadores de basquete e a Nike. Bem colocada no atletismo, a marca de tênis mal aparecia nas quadras da NBA — isso até Vaccaro ficar obcecado por um jovem promissor que atendia pelo nome de Michael Jordan. A parceria culminou na criação do incontornável Air Jordan — só em 2022, os produtos com o selo do atleta renderam 5 bilhões de dólares à Nike. No filme dirigido por Ben Affleck, a saga do olheiro antes do sucesso é árdua e hipnotizante, da dificuldade em conquistar o atleta em ascensão à jogada de mestre junto à mãe de Jordan (Viola Davis), que mudou a relação entre marcas e celebridades. Tudo embalado por doses saborosas de intriga corporativa.