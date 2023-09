O que esperar do retorno do ‘N Sync após 20 anos da separação

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Não foi só Taylor Swift que vibrou quando o ‘N Sync apareceu reunido no palco do MTV Video Music Awards (VMA), realizado em 12 de setembro. A boyband sucesso nos anos 90 entregou um prêmio à cantora, que começou seu discurso de agradecimento assumindo ser fã do grupo e indagando: “Vocês estão tramando algo? O que vai acontecer agora? Eles vão fazer alguma coisa e eu preciso saber o que é!”, disse. Ela não estava errada: dias depois, Justin Timberlake revelou em seu Instagram que há uma surpresa a caminho: Better Place, nova faixa do grupo, será lançada no próximo dia 29. “Quando as estrelas se alinham… reuni meus irmãos novamente em estúdio para trabalhar em algo divertido e a energia foi especial”, escreveu o cantor na legenda de um vídeo de bastidores, que mostra trechos da nova canção — a primeira gravação da banda após mais de 20 anos sem novidades.

Better Place faz parte da trilha sonora de Trolls 3 – Juntos Novamente, animação que conta com Timberlake no elenco. “Se fizermos essa música, é uma carta de amor para nossos fãs”, diz ele no vídeo para os outros membros do ‘N Sync, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone e Lance Bass. Antes do anúncio oficial, eles já tinham despertado a curiosidade dos fãs quando publicaram um vídeo dublando uma clássica cena da série Friends, na qual os personagens discutem um segredo. O último trabalho de estúdio da banda havia sido o single Girlfriend, de 2002, ano em que Timberlake decidiu investir em sua carreira solo — eles se separariam oficialmente em 2007. De lá para cá, o grupo se reencontrou em público no VMA de 2013, quando apresentaram um medley de suas músicas, e em 2018, para a inauguração de sua estrela na calçada da fama de Hollywood.

A expectativa maior dos fãs é que a reunião acabe em uma nova turnê do ‘N Sync. No Instagram, clamam: “Vocês sabem o que também seria uma carta de amor para os fãs? Uma turnê de reunião completa”, diz um comentário. Por enquanto, são apenas rumores esperançosos. Uma boa dose de nostalgia sempre é bem-vinda.

