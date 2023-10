O impacto de Taylor Swift na indústria cinematográfica

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesse final de semana, o filme da The Eras Tour, mega turnê de Taylor Swift que caminha para se tornar a de maior arrecadação da história, chegou aos cinemas batendo recordes: segundo o Box Office Mojo e estimativas da rede AMC Theaters, a produção arrecadou 96 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá.

O montante faz o filme de Taylor a melhor estreia doméstica para um show exibido nos cinemas, ultrapassando Justin Bieber: Never Say Never, que anotou uma bilheteria de 73 milhões. O filme de Taylor também faturou cerca de 32 milhões de dólares em vendas internacionais, liderando a bilheteria no Reino Unido, México, Austrália, Alemanha e Filipinas, arrecadando 128 milhões globalmente. No Brasil, a produção chega no dia 3 de novembro, com pré-venda concorrida: em alguns casos, o ingresso para a sessão ultrapassa os 100 reais, e há combos especiais com balde de pipoca e copo temático para os fãs.

Desde que iniciou sua incursão pelos palcos, em março, a The Eras Tour ganhou status de fenômeno cultural, arrastando multidões e movimentando a economia. Nas cidades onde Taylor se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou. Em Seattle, a animação dos chamados “swifties” causou tremores equivalentes a um terremoto de magnitude 2,3 durante o show na cidade. Só nos Estados Unidos, a estimativa é que a turnê tenha movimentado 5,7 bilhões de dólares.

Agora disponível também nos cinemas, a expectativa é que o filme impulsione de maneira significativa a indústria cinematográfica, que respirou aliviada com o fenômeno Barbenheimer depois de anos de arrecadações minadas pela pandemia. “Demorou menos de 24 horas para o filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour quebrar o recorde da AMC nos Estados Unidos de maior receita de vendas de ingressos durante um único dia nos 103 anos de história da AMC”, disse a empresa em agosto, quando a pré-venda foi anunciada.

