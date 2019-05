Cinco filmes que foram baseados em videogames de sucesso

- Sonic

Na terça-feira 30, foi divulgado o primeiro trailer do filme protagonizado por Sonic, personagem clássico de um videogame da companhia japonesa Sega (foto acima). O visual do ouriço azul não agradou aos fãs: no Brasil, houve quem o comparasse aos personagens mambembes do grupo Carreta Furacão. O histriônico comediante Jim Carrey apareceu como Dr. Robotnik, o vilão.

- Tomb Raider

Estrelada por Angelina Jolie, a primeira adaptação do game sobre as aventuras da exploradora Lara Croft, em 2001, recebeu críticas mornas, mas não foi um fiasco. Ganhou uma continuação com a mesma atriz em 2003. Alicia Vikander encarnou a personagem em uma produção mais cativante, no ano passado. Juntos, os três filmes somam uma bilheteria de 700 milhões de dólares.

- Warcraft

Os críticos não gostaram, mas o filme de 2016 sobre batalhas entre a raça humana e os monstruosos orcs foi a adaptação de game mais rentável da história, com uma bilheteria mundial de mais de 430 milhões de dólares. Foi dirigido por Duncan Jones, filho do cantor e compositor David Bowie.

- Assassin’s Creed

Também de 2016, com Michael Fassbender no papel principal, a produção contou com o apoio criativo da Ubisoft, que desenvolve a franquia de games sobre os embates, ao longo da história, de duas ordens secretas, os Assassinos e os Templários. A bilheteria mundial foi de 240 milhões de dólares.

- Super Mario Bros.

Apesar de ser baseado em um dos jogos mais populares e de contar com Bob Hoskins e Dennis Hopper, o filme de 1993 foi um fiasco de público e crítica.

Publicado em VEJA de 8 de maio de 2019, edição nº 2633