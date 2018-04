Nova pesquisa indica ‘fake news’ desde a campanha de 2014, diz Ortellado

Fazendo um histórico das notícias falsas no mundo, o coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital e professor da Universidade de São Paulo (USP), Pablo Ortellado revelou que, ao contrário do que se pensava, novas pesquisas indicam que o Brasil pode ter sido, na verdade, a “vanguarda” das fake news: muitos dos elementos que se veriam na campanha dos Estados Unidos, em 2016, e em outras votações pelo mundo, já estavam no país em 2014.

“Teve guerra suja. Nós tivemos robôs, contas falsas, fábrica de rumores. Um princípio de notícias falsas”, explicou. Para o pesquisador, a notícia se divulga mais “porque a notícia falsa se adequa perfeitamente aos aspectos da opinião”.

O professor Pablo Ortellado é entrevistado pela colunista de VEJA Dora Kramer durante o fórum Amarelas ao Vivo – 24/04/2018 O professor Pablo Ortellado é entrevistado pela colunista de VEJA Dora Kramer durante o fórum Amarelas ao Vivo – 24/04/2018

O professor da USP também indicou que levantamentos mostram que o público que mais tradicionalmente compartilha notícias falsas são cidadãos acima dos 40 anos, de classe média tradicional e com escolaridade superior.

Ortellado foi entrevistado pela colunista de VEJA Dora Kramer nesta terça durante o fórum Amarelas ao Vivo, versão em palco das tradicionais Páginas Amarelas da publicação.

Pioneiro no estudo das notícias falsas compartilhadas nas redes sociais, ele afirma que parte do problema se explica, porque os cidadãos se veem “como soldados em uma guerra de informação”. Em uma sociedade polarizada, apoiadores, de um lado ou de outro, reproduziriam fake news como uma forma de militância política no mundo digital.

Complementando o fenômeno, a divisão entre dois pólos, que ele enxerga como “o antipetismo” e “a esquerda”, reduz a capacidade crítica e a própria disposição em desmentir algo que favoreça a posição que combine com a do indivíduo que compartilha as fake news. “Estamos excessivamente apaixonados politicamente. E quando estamos assim, a nossa capacidade crítica cai, e essa é a natureza da problema no meu entender”, argumentou.