Nizan Guanaes: ‘Fake news’ são jornalismo com criminalidade

Toda empresa será vítima de notícia falsa um dia. A avaliação é do publicitário Nizan Guanaes, que discutiu como os boatos atingem as companhias em sua participação no fórum Amarelas ao Vivo, promovido por VEJA nesta terça-feira, com o tema “Como as redes sociais e as fake news afetarão as eleições, o Brasil e você”.

Em entrevista conduzida pelo redator-chefe e titula da coluna Radar, Mauricio Lima, Guanaes recomendou que as empresas criem um “cinturão de empatia e transparência” para quando acontecer de um boato atingi-las. Ele elogiou a iniciativa da Unilever, que anunciou recentemente que não fará propaganda em plataformas que não tenham mecanismos para coibir fake news.

“Como colocar anúncios em plataformas que estão colocando coisas absurdos sobre pessoas, países, opções sexuais? É uma excrescência.” O publicitário também cobrou maior controle das empresas de tecnologia para reduzir os efeitos do fenômeno.

Para ele, empresas como Facebook e Google têm que estabelecer códigos para saber separar o que é uma notícia do que é mentira. Em uma comparação com o mercado publicitário brasileiro, regulado pelo Conar, Nizan Guanaes considera que as empresas de tecnologia devem ser capazes de remover conteúdo nocivo e possam ser responsabilizadas.

Nizan Guanaes, fundador do Grupo ABC, é entrevistado pelo redator-chefe de VEJA e titular da coluna Radar, Mauricio Lima, no fórum Amarelas ao Vivo – 24/04/2018

Citando o escândalo Cambridge Analytica, em que dados coletados no Facebook foram usados para influenciar as eleições americanas, Nizan Guanaes considera que a própria plataforma é uma das maiores vítimas de notícias falsas, “provando do próprio veneno”. “Facebook fez deliberadamente aquilo? Não sei se fez. É paradoxal que o Facebook seja vítima das coisas que acontecem com ele.”

Nizan Guanaes enfatizou que fake news não têm qualquer relação com a propaganda. “É mistura de jornalismo com criminalidade. É uma coisa engendrada para fazer com que a gente seja conduzido a conclusões erradas”.

Eleições

Pesquisa exclusiva feita a pedido de VEJA pela consultoria Ideia Big Data, com 2 004 pessoas ouvidas por telefone entre 9 e 10 de janeiro, mostra que 83% dos entrevistados temem compartilhar notícias falsas em suas redes sociais e grupos de WhatsApp.

A preocupação com a influência das notícias falsas nas eleições aumentou após a vitória do republicano Donald Trump à Presidência dos EUA. Uma pesquisa das universidades de Dartmouth, Princeton e Exeter mostrou que durante a eleição presidencial, um em cada quatro americanos leu conteúdo falso. Isso, porém, não significa necessariamente que as inverdades foram relevantes para a tomada de decisão dos eleitores.

Apesar do alcance das fake news, os eleitores continuam se informando com muito mais frequência pelos veículos da imprensa profissional, diz o estudo. O que os pesquisadores verificaram, no fim, foi que as fake news circularam com mais força nas extremidades do espectro político, em que a decisão de voto já está tomada e a notícia falsa serve apenas como “viés de confirmação”.

Na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que enviará ao Congresso um projeto de lei para conter as notícias falsas. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou força-tarefa para combater as fake news nas eleições presidenciais deste ano. Um grupo com membros da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estuda métodos legais para conter a proliferação de notícias falsas e a atuação de robôs na internet, além de encontrar os responsáveis por sua disseminação.