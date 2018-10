Ao vivo: SBT promove debate para governador de SP com Doria e França

Os candidatos do PSDB, João Doria, e do PSB, Márcio França, se encontram pela terceira vez durante a corrida eleitoral de segundo turno para o governo de São Paulo em debate exibido a partir das 18h10 da tarde desta terça-feira 23 pelo SBT, com mediação do jornalista Carlos Nascimento e duração prevista de 1h20. No primeiro bloco, candidatos perguntam entre si. No segundo, respondem a perguntas de jornalistas. No terceiro, voltam a se questionar e fazem suas considerações finais.

17:50 – Apostas da campanha de Márcio França: partidos aliados e deserções tucanas

Na reta final das eleições, a campanha do governador Márcio França (PSB) espera contar com partidos aliados e com as deserções da base tucana para impulsioná-lo e reverter a tendência atual das pesquisas, que é de derrota. Nesta quarta-feira, partidos aliados, capitaneados pelo MDB do ex-candidato Paulo Skaf, vão se reunir para definir a estratégia, como informa a coluna Radar. França também tem intensificado alianças com prefeitos tucanos que o apoiam, entre eles o de Santos, Paulo Alexandre Barbosa.

17:43 – Doria, sobre suposto vídeo íntimo: ‘vergonhoso’, ‘grotesco’ e ‘fake news’



Em vídeo ao lado da mulher, Bia Doria, tucano refutou ‘com toda energia’ imagens que mostrariam ele em meio a relações sexuais com seis mulheres.

17:35 – Candidatos fizeram debates de muitos ataques

Os dois primeiros debates entre os ex-aliados João Doria e Márcio França, que se enfrentam no segundo turno da disputa pelo Governo de São Paulo, foram repletos de ataques e acusações pessoais. Doria reiteradamente se liga a Jair Bolsonaro (PSL) e busca apresentar França como um candidato de esquerda, próximo ao PT. O atual governador, por sua vez, se coloca como um líder neutro e o coloca o tucano como “traidor” de seu padrinho político, Geraldo Alckmin. Saiba como foram os encontros na Band e na Record.