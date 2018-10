Romeu Zema não comparece a debate, e Anastasia é entrevistado por emissora

O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) não compareceu ao debate promovido pela TV Alterosa, no início da noite desta terça-feira, 23. Com a ausência do líder das pesquisas de intenção de voto, Antônio Anastasia (PSDB) está sendo entrevistado por jornalistas da emissora.

Zema cancelou sua participação minutos antes do encontro. Em suas redes sociais, o candidato disse que, nesta última semana de campanha, ampliará “o contato direto com os eleitores através de visitas e reuniões nas diversas regiões” do estado. Zema afirmou, ainda, que estará presente no debate da TV Globo, nesta quinta-feira, 25.

Segundo a última pesquisa Ibope, divulgada nesta Zema lidera a corrida pelo Palácio da Liberdade, com 67% dos votos válidos, contra 33% do ex-governador. Nos votos totais, o candidato do Novo tem 57% da preferência do eleitorado mineiro. O tucano, por sua vez, aparece com 28% da intenção de voto. Brancos e nulos somam 10%, e 5% estão indecisos.

Foram ouvidos 1.512 pessoas em 73 cidades entre sábado (20) e esta terça-feira (23). A nova pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob a identificação MG-01512/2018. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.