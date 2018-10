A TV Bandeirantes promove, a partir das 20h desta quinta-feira 18, o primeiro debate entre os dois candidatos classificados para o segundo turno das eleições ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB). O encontro será mediado pelo jornalista Fábio Pannunzio e tem duração prevista de duas horas. Serão cinco blocos, intercalando perguntas do público, de candidato para candidato e de jornalistas da emissora.

Acompanhe ao vivo o debate entre João Doria e Márcio França:

21:26 – Skaf, Costa e Silva e Cândido apoiam França; Tavares está com Doria



Até o momento, quatro candidatos já manifestaram posição no segundo turno das eleições estaduais. Três, Paulo Skaf (MDB), Major Costa e Silva (DC) e Marcelo Cândido (PDT) aderiram a Márcio França. Rodrigo Tavares (PRTB) declarou apoio a João Doria. Luiz Marinho (PT) pregou voto “contra Doria”, mas não formalizou apoio a França.

20:44 – Eleição presidencial deve ser pauta de debate



Um dos temas mais esperados para o debate entre João Doria e Márcio França é a eleição presidencial deste ano. Doria tem constantemente se associado ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, em defesa do que chama de voto “bolsodoria”. Oficialmente, o PSL está neutro em São Paulo, com seus filiados livres para apoiar quem quiser.

Doria já recebeu mensagens positivas do economista Paulo Guedes, indicado como provável ministro da Fazenda em um governo Bolsonaro, e do candidato a vice-presidente General Mourão (PRTB), mas tem como principal barreira a posição do senador eleito Major Olímpio (PSL-SP), presidente da legenda no estado. Olímpio considera o PSDB como “inimigo” e declarou voto em Márcio França.

20:37 – Pesquisa Datafolha: Doria tem 53% e França, 47%

A primeira pesquisa do instituto Datafolha no segundo turno das eleições em São Paulo mostra o candidato do PSDB, João Doria, em primeiro lugar na disputa pelo governo do estado, com 53% das intenções de voto, contra 47% do atual governador Márcio França, do PSB. No levantamento feito pelo Ibope, divulgado na noite de quarta-feira 17, Doria e França estavam tecnicamente empatados. O tucano tinha 52% dos votos válidos, e França, 48%.