O ex-juiz federal e candidato do PSC ao governo do Rio, Wilson Witzel, lidera a corrida no estado com 56% dos votos válidos, contra 44% do ex-prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (DEM), segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (23). Os votos válidos excluem brancos e nulos.

Em relação ao levantamento anterior, Witzel caiu quatro pontos percentuais, e Paes subiu quatros pontos. A margem de erro é de três pontos. Na semana passada, o candidato do PSC tinha 60% contra 40% do adversário.

Nos votos totais, Witzel tem 48%, e Paes, 38%. Brancos e nulos são 11%, e 3% não souberam ou não responderam.

O Ibope ouviu 1.512 eleitores, entre 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça eleitoral sob o número BR-07484/2018.

A pesquisa do Ibope divulgada nesta terça é a segunda após o primeiro turno, em 7 de outubro. No levantamento anterior, divulgado na última quarta-feira (17), Witzel tinha 51% dos votos totais, contra 34% de Paes. Brancos e nulos somavam 9%, e 5% não souberam ou não responderam.

O ex-juiz foi o mais votado no primeiro turno para o governo do Rio, com 41,28% dos votos, o que representa mais de 3 milhões de votos. Paes, que liderava as pesquisas antes do primeiro turno, ficou em segundo, com 19,56%, cerca de 1,5 milhão de votos.

O segundo turno acontece no próximo domingo (28).

O desempenho de Witzel no primeiro turno está ligado ao apoio que recebeu de Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), com quem dividiu palanques.

Flávio foi eleito senador com mais de quatro milhões de votos. Apesar do apoio do filho, Jair Bolsonaro, o candidato mais votado no primeiro turno para a Presidência da República, declarou neutralidade do Rio. Ele diz apoiar apenas os candidatos de seu partido nas eleições estaduais, em Santa Catarina, Rondônia e Roraima.