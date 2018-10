Os dois candidatos ao governo de São Paulo que avançaram para o segundo turno das eleições de 2018, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), voltam a se encontrar em debate promovido pela TV Record, a partir das 13h30 desta sexta-feira 19. É o segundo encontro dos dois desde a primeira etapa da disputa, depois de um intenso confronto, com acusações e ataques pessoais, protagonizado pelos dois postulantes durante o debate da TV Bandeirantes, realizado na noite de ontem.

Acompanhe ao vivo o segundo debate entre João Doria e Márcio França:

13:19 – Datafolha: Doria lidera com 53% dos votos válidos; França tem 47%

Nos votos totais, ex-prefeito tem 44% da preferência do eleitorado paulista; atual governador, que tenta reeleição, aparece com 40%. Brancos e nulos somam 9%, e 7% não souberam ou não responderam.

Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB), candidato ao governo de São Paulo, participam de debate realizado pela Band – 18/10/2018 Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB), candidato ao governo de São Paulo, participam de debate realizado pela Band – 18/10/2018

13:06 – As armas de Doria: França ‘esquerdista’ e ‘Pode desconfiar’

Do seu lado, João Doria deve repetir duas das suas principais armas para o novo embate contra Márcio França: classificar o adversário como ‘esquerdista’, ligando ele a um passado próximo do PT, e divulgar um site criado e mantido pela campanha, o Podedesconfiar.com.br, com ataques e tentativas de desconstrução do postulante do PSB.

12:57 – Situação de prefeitos do PSDB aumenta tensão entre adversários

O racha no PSDB de São Paulo, com prefeitos ligados ao ex-governador tucano Geraldo Alckmin se engajando na campanha de Márcio França, deve ser uma das tônicas deste segundo debate entre os dois candidatos. França deve repetir o discurso de que Doria traiu Alckmin, padrinho político da sua candidatura a prefeito de São Paulo em 2016, para enfraquecer a ligação que o adversário está tentando estabelecer entre seu nome e o do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o voto “bolsodoria”.