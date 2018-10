A cinco dias do segundo turno, o candidato do Novo ao governo de Minas, Romeu Zema, lidera a corrida no estado com 67% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (23). O ex-governador mineiro Antonio Anastasia (PSDB) possui 33%. Os votos válidos excluem brancos e nulos.

Considerando os votos totais, Zema tem 57%, e Anastasia, 28%. Brancos e nulos são 10%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

O Ibope ouviu 1.512 eleitores, entre 20 e 23 de outubro. A pesquisa foi registrada na Justiça eleitoral sob os números MG-01512/2018 e BR-04412/2018. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.

O resultado desta terça-feira teve pouca variação dentro da margem de erro com relação ao levantamento da semana passada. Na pesquisa anterior, divulgada na quarta-feira (17), Zema tinha 66% dos votos válidos, contra 34% de Anastasia. Nos votos totais, o candidato do Novo tinha 57%, e Anastasia, 29%. Brancos e nulos somavam 8%, e 6% não sabiam ou não responderam.

Romeu Zema foi o mais votado no primeiro turno, com 42,73% dos votos válidos. Ainda no primeiro turno, durante debate da Globo, pediu voto para Jair Bolsonaro (PSL) e para João Amoêdo, que pertence ao seu partido. Anastasia teve 29,06%.

Nesta terça, Zema não compareceu ao debate da TV Alterosa, e o programa aconteceu apenas com o candidato do PSDB.