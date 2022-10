Greta Thunberg vai faltar à cúpula climática Cop27 por ‘greenwashing’

A ativista do meio ambiente sueca Greta Thunberg disse nesta segunda-feira, 31, que vai faltar à Cop27 em novembro, no Egito, criticando a cúpula do clima das Nações Unidas como um fórum para “greenwashing”. O anglicismo se refere à apropriação de bandeiras ambientalistas, com técnicas de marketing e relações públicas, para aparentar virtude.

“Não vou à Cop27 por muitas razões, mas o espaço para a sociedade civil este ano é extremamente limitado”, disse ela durante uma sessão de perguntas no lançamento de seu último livro, “The Climate Book”, em Londres. A obra inclui cerca de 100 contribuições de vários especialistas, incluindo o economista Thomas Piketty, o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e a escritora Naomi Klein.

A 27ª conferência das Nações Unidas sobre o clima começa na cidade turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, em 6 de novembro.

“As Cops são usadas ​​principalmente como uma oportunidade para líderes e pessoas no poder chamarem atenção, usando muitos tipos diferentes de greenwashing”, disse ela. As conferências, ela acrescentou, “não são realmente destinadas a mudar todo o sistema”, mas encorajam o progresso gradual.

“Assim, as Cops não estão realmente funcionando, a menos, é claro, que as usemos como uma oportunidade de mobilização.”

Thunberg, na semana passada, assinou uma petição de uma coalizão de direitos humanos pedindo às autoridades egípcias que abram espaço cívico e libertem prisioneiros políticos. A petição teve quase mil signatários organizacionais e individuais, a Anistia Internacional e a Climate Action Network, a maior rede climática do mundo composta por mais de 1.500 organizações da sociedade civil.

A ativista comunicou, recentemente, que todos os royalties que receber pelo livro serão direcionados à sua fundação, que os distribuirá para organizações de caridade que trabalham com questões ambientais. Ela disse que queria que o livro fosse “educativo, o que é um pouco irônico, já que meu lance são greves escolares”, referindo-se a seus protestos em frente ao parlamento sueco a partir de 2018.

No domingo 30, Thunberg pediu que mais pessoas se envolvessem no ativismo climático, dizendo que havia chegado a hora de “mudanças drásticas” no status quo.

“Para mudar as coisas, precisamos de todos – precisamos de bilhões de ativistas”, disse ela.

Thunberg participou da edição anterior da Cop26, em Glasgow, em 2021, mesmo após afirmar que não iria à conferência naquele ano devido à desigualdade na distribuição de vacinas contra a Covid-19.