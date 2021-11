Em Glasgow, Greta Thunberg leva milhares às ruas por mudança climática

Dentro do local da conferência, a meta dos negociadores nesta sexta era fazer com que os países organizassem metas mais ousadas para reduzir as emissões de carbono.

O objetivo, até aqui, é manter o aqucimento médio global a no máximo 1,5ºC em comparação com os níveis pré-industriais.

Os climatologistas garantem este é um ponto de inflexão, porque além dele, o mundo enfrentará eventos climáticos muito mais extremos.

Ao longo da semana, vários governos se comprometeram a eliminar o carvão, cortar sua produção de metano ou reduzir o desmatamento.