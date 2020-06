Greta Thunberg diz que Bolsonaro ‘falhou’ na gestão da pandemia

A ativista sueca Greta Thunberg disse nesta sexta-feira, 5, que o presidente Jair Bolsonaro falhou na gestão da pandemia do coronavírus. Conhecida por sua liderança no movimento contra as mudanças climáticas, Greta ampliou seu discurso e vem tratando de temas como a crise mundial de saúde da Covid-19 e, mais recentemente, os protestos contra o racismo que explodiram nos Estados Unidos.

“O governo Bolsonaro definitivamente falhou em combater a pandemia de coronavírus, como muitos outros governos também o fizeram”, disse Greta por meio de videoconferência.

Sua fala fez parte de um discurso durante o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo para comprar suprimentos médicos e fornecer serviços de telemedicina para residentes da floresta amazônica brasileira, onde a debilidade dos serviços de saúde tornou a Covid-19, doença respiratória causada pelo vírus, devastadora.

O Amazonas e o Pará têm, respectivamente, uma taxa de mortalidade de 52,7 a cada 100.000 habitantes e 39,7 a cada 100.000 habitantes. Enquanto isso, São Paulo, que possui cerca do triplo de casos de ambos os estados, tem 18,6 mortes por 100.000 habitantes.

Na quinta-feira 5, o Ministério da Saúde registrou 1.437 mortes por coronavírus em 24 horas, elevando o total para mais de 34.000 e ultrapassando a Itália.

O Brasil tornou-se a nação com o terceiro maior número de óbitos pelo vírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Agora, acumula ao menos 614.941 casos confirmados, sendo que 254.963 foram curados.

Governos de todo o mundo, incluindo o Brasil, “falharam em salvar vidas e, por isso, vimos muitas mortes que poderiam ter sido evitadas”, disse Greta.

Bolsonaro é crítico ferrenho das medidas de contenção da pandemia, como fechar negócios não essenciais e manter a população dentro de casa. Segundo ele, o dano econômico das restrições é pior do que o próprio risco à saúde apresentado pela Covid-19.

Também nesta sexta-feira, a cidade de São Paulo, epicentro da pandemia no Brasil, permitiu a reabertura de concessionárias e escritórios durante quatro horas no dia.

“Precisamos nos manter unidos”, disse Greta. “A luta pela justiça social, justiça ambiental, justiça racial e justiça climática é a mesma luta”, completou, referindo-se também aos protestos contra o racismo entre as forças policiais que eclodiram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por Derek Chauvin, um policial branco.

(Com Reuters)