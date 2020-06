Coronavírus: SP supera marca de 130 mil casos; mortos chegam a quase 9 mil

Nesta sexta-feira, 5, o estado de São Paulo confirmou 134.565 casos confirmados de coronavírus e 8.842 óbitos. Foram 5.365 novos casos e 281 mortes nas últimas 24 horas, um aumento de 4% e 3%, respectivamente, em relação aos dados de quinta-feira, 4.

Por outro lado, houve uma leve queda na taxa de ocupação de UTI. De acordo com o secretário da estado da Saúde, José Henrique Germann, 71% dos leitos de UTI para Covid-19 estão ocupados no estado. Na quinta-feira, 4, eram 71,4%. Na Grande São Paulo essa taxa é de 80,5%, contra 82,4% no dia anterior.

Cerca de 12.000 pacientes estão internados com confirmação ou suspeita de Covid-19 no estado. Destes, 4.531 estão em UTIs e 7.700 em enfermarias. Outros 24.616 pacientes já estão recuperado da doença no estado, após receberem alta hospitalar.

De acordo com o governador João Doria, 977 novos respiradores foram entregues para hospitais públicos de todo o estado e outros 700 serão entregues até o final da próxima semana.