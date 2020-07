Thomas Piketty: “O milionário deve retribuir”

Celebridade desde o lançamento de O Capital no Século XXI, em 2013, o francês Thomas Piketty, 49 anos, continua a agitar o universo dos economistas com propostas heterodoxas (e polêmicas) para fechar o fosso entre ricos e pobres. De Paris, ele falou com o editor Ernesto Neves sobre seu novo livro, Capital e Ideologia.

É possível acabar com a desigualdade? Eu não acho que se possa chegar à igualdade total. Algum nível de diferença é necessário, até porque a diversidade funciona como incentivo ao progresso. Mas a disparidade que existe no Brasil é quase tão extrema quanto a da França no século XIX e essa situação é insustentável.

A taxação de grandes fortunas, que o senhor aponta como instrumento para a melhor distribuição de renda, sempre foi vista com desconfiança. Isso está mudando? Entre a crise financeira mundial de 2008 e hoje, houve uma mudança significativa. Quando lancei meu primeiro livro, em 2013, participei de um debate nos Estados Unidos com a senadora Elizabeth Warren, e ela via esse imposto com ceticismo. No ano passado, ele era um dos principais pontos de sua plataforma de pré-candidata democrata à Presidência americana.

O nó da questão, sempre ressaltado, é que os muito ricos desviam seu dinheiro para paraísos fiscais e escapam da tributação. Como resolver isso? Cometemos um grave erro ao sacralizar o direito de acumular riquezas. Quem fica milionário se beneficiou do sistema educacional e da infraestrutura de seu país e lhe deve retribuição. No entanto, basta apertar um botão e a riqueza se transfere para um paraíso fiscal. Criou-se o sistema perfeito para quem tem muitos recursos e não quer pagar imposto, visto que a classe média não tem acesso a produtos financeiros sofisticados. A solução está na criação de uma regulação de fiscalização e taxação de fortunas.

Continua após a publicidade

Sua proposta de “herança comum”, em que o dinheiro deixado para uns vai para um fundo comunitário, não é utópica, para não dizer demagógica? A alternativa é esperar que o crescimento econômico crie riqueza para todos, e isso aguardamos há muito tempo. A propriedade privada temporária, que eventualmente é transferida para mecanismos de igualdade social, impede a concentração.

Que lição pode ser tirada da crise do novo coronavírus? As autoridades precisam se mexer para aperfeiçoar os meios de transferência de renda.

Publicado em VEJA de 22 de julho de 2020, edição nº 2696