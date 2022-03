Chanceler ucraniano pede ‘papel importante’ da China para paz na Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, instou nesta segunda-feira, 21, a China a desempenhar um “papel importante” em esforços para resolver o conflito desencadeado pela invasão da Rússia à Ucrânia.

“Há décadas, as relações Ucrânia-China têm sido baseadas em respeito, entendimento e benefícios mútuos. Compartilhamos a posição de Pequim sobre a necessidade de encontrar uma solução política para a guerra contra a Ucrânia e instamos a China, como uma potência global, a desempenhar um papel importante neste esforço”, escreveu Kuleba em publicação nas redes sociais.

No início do mês, o chanceler já havia pedido mediação do governo chinês para um cessar-fogo.

No sábado, o principal negociador ucraniano nas conversas entre Moscou e Kiev, Mykhailo Podolyak, já havia instado a China a se juntar ao Ocidente nas condenações à “barbárie russa”.

Pouco depois, no domingo, o embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, afirmou que seu país “fará tudo” para tentar diminuir a tensão e o conflito militar entre Rússia e Ucrânia, e que o relacionamento da China com a Rússia “não faz parte do problema” que levou a guerra.

“Há desinformação sobre a China fornecer assistência militar à Rússia”, disse Qin em entrevista a rede de TV americana CBS. Segundo ele, a China não está enviando “armas e munições para nenhum partido”.

As declarações seguem uma teleconferência entre o presidente americano, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping, na última sexta-feira, 18. Na ocasião, Xi disse que um conflito em larga escala não é do interesse de ninguém e “relações entre Estados não podem entrar no cenário de confronto militar”.

Diferentemente de EUA e União Europeia, que anunciaram duras sanções contra a Rússia, a China já expressou descontentamento com as represálias econômicas. Em reunião com líderes europeus, Xi instou avanços diplomáticos e alertou que sanções contra Moscou afetarão as finanças globais, a energia, o transporte e a estabilidade das cadeias de suprimentos e amortecerão a economia global que já está devastada pela pandemia. Desde o início da guerra entre Moscou e Kiev, autoridades chinesas vêm se mostrando consistentemente alinhadas com a Rússia. A China disse “lamentar” as mortes na Ucrânia e definiu a situação atual como “indesejável”, mas não reconheceu a ação russa como invasão. Ao invés disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou que o conflito tem uma “história e realidade complicados” e que apoia “todos os esforços diplomáticos”.