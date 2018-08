Saiba quais são e como ver os filmes candidatos do Brasil ao Oscar 2019

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura divulgou a lista dos filmes brasileiros habilitados para concorrer à indicação para o Oscar pelo país. Ao todo foram selecionados 22 produções, sendo 18 ficções e 4 documentários. O anúncio do escolhido pela Comissão Especial de Seleção será feito no dia 11 de setembro. Depois, o selecionado será submetido ao crivo da Academia de Hollywood, que seleciona cinco finalistas para a categoria de melhor filme estrangeiro. A festa do Oscar está marcada para o dia 24 de fevereiro, em Los Angeles.

Alguns dos filmes selecionados pelo MinC estão em cartaz nos cinemas, outros estreiam até o fim do ano, enquanto boa parte já pode ser alugada online, em canais de streaming. Confira abaixo quais foram os filmes inscritos e como vê-los, além de links para resenhas e entrevistas com atores e diretores.

De Gabriela Amaral Almeida, o filme de terror estreou no começo de agosto e ainda está em cartaz nos cinemas. Leia mais neste link.

Do diretor Tiago Arakilian, o filme mescla comédia e drama e mostra a história de reaproximação de um pai e filho. Disponível no Google Play (6,90 aluguel), Looke (9,90 aluguel) e Itunes (14,90 aluguel). Leia entrevista com Danton Mello sobre o filme.



O longa acompanha a relação de uma gestante e a babá, com um elemento sobrenatural. Com direção de Julia Rojas e Marco Dutra. Disponível para aluguel no Now, por 14,90 reais. Confira resenha do filme para assinantes de VEJA.

Dirigido por Carolina Jabor, o longa acompanha a história de um professor de natação acusado de pedofilia. Assista no Google Play (6,90 aluguel), Now (14,90) e Itunes (11,90). Confira entrevista com Daniel de Oliveira sobre o filme.

De Gustavo Pizzi, o filme acompanha de forma sensível a rotina de uma família e o drama de uma mãe que vê o filho mais velho sair de casa. Benzinho chegou aos cinemas nesta quinta-feira, dia 24 de agosto. Leia crítica do filme.

O drama mostra a relação de um pai alcoólatra com uma família cheia de segredos. Com direção de Caio Sóh, o filme pode ser alugado por 14,90 reais no Now.

A comédia assinada por Julia Rezende mostra um desempregado que tenta ganhar uma grana com o sequestro de um ricaço. O longa estreou em 16 de agosto e continua em cartaz nos cinemas.

No longa de Tizuka Yamazaki uma menina sensitiva conhece uma figura encantada da floresta. Disponível no Now (aluguel 14,90 reais),

Duas irmãs vivem no agreste pernambucano em 1930, até que uma delas, cansada daquela vida, foge com um cangaceiro. Com direção de Breno Silveira, o filme está disponível para compra no Google Play (por 24,90 reais) e no Now para assinantes do Telecine. Confira entrevista com o diretor.

Ferrugem

Longa de Aly Muritiba mostra o impacto de um vazamento de imagens íntimas na vida dos jovens. Produção entra em cartaz nos cinemas no dia 30 de agosto.

Com direção do veterano Cacá Diegues, o filme mostra o passar dos anos e a decadência de uma família circense. A produção está prevista para estrear nos cinemas brasileiros em 15 de novembro. Confira entrevista com o diretor neste link e resenha no vídeo abaixo.

Do diretor Felipe Bragança, o filme acompanha a história de amor entre dois jovens separados por diversos fatores, entre eles a fronteira de dois países. Disponível para aluguel no Now (por 14,90 reais), Google Play (3,90 reais) e no Looke (12,90 reais).

De Sinai Sganzerla, o documentário acompanha a história do Morro do Castelo e da estrutura que deu origem ao Rio de Janeiro. O longa continua em cartaz no Rio, no Cine Joia, e em Curitiba, na Cinemateca. Ele será exibido hoje, às 22h30, no Canal Curta!, com reprises nos dias 25 (às 02h30 e 10h20); 26 (21h), 27 (16h30) e 28 (10h30).

Um clube noturno é gerenciado por uma talentosa família, que vive ali amores e agruras. De Monique Gardenberg, o filme pode ser alugado no Now (14,90 reais) e no Google Play (6,90 reais).

Um homem escuta em sua secretária eletrônica uma mensagem de uma mulher terminando o namoro. Porém, ele não lembra quem é a mulher. A comédia romântica, que tem direção de Rodrigo Spada Bernardo, estreou em junho, mas ainda pode ser encontrada em cartaz em alguns cinemas.

Com Eduardo Nunes, o drama de tom fantasioso mostra a vida de uma mãe e uma filha que vivem afastadas da sociedade e esperam o retorno do patriarca da família. Leia entrevista com a atriz Patricia Pillar.

Yonlu

Com direção de Hique Montanari, o filme conta a história de um rapaz que possui um grande grupo de amigos virtuais, entre eles uma comunidade suicida. O longa estreia no dia 30 de agosto.

Confira a seguir outros filmes candidatos à cobiçada vaga pré-Oscar, que ainda não chegaram ao streaming.

Dois jovens vivem uma noite pelas ruas de São Paulo. De Mariana Bastos e Esmir Filho, o filme estreou em julho e está em pré-venda no iTunes por 24,90. Confira entrevista com a atriz Carol Abras.

Filme de Willy Biondani fala sobre a identidade brasileira ao acompanhar a história de um escritor que retorna ao Brasil obrigado por uma eventualidade. A produção estreou em junho e ainda não está disponível para no streaming.

Com direção de Camila de Moraes, o documentário mostra o caso do homicídio do operário Júlio César de Melo Pinto por policiais, ao ser confundido com um assaltante. O filme teve uma pequena distribuição em alguns cinemas no começo de agosto e ainda não chegou ao streaming.

O documentário assinado por Silvio Tendler se propõe a analisar os motivos que provocam a desigualdade social. A produção estreou em maio nos cinemas e por enquanto não está disponível no streaming.

O documentário de Luiz Bolognesi acompanha a história da tradição dos pajés, minada pelas religiões cristãs que adentraram as tribos indígenas brasileiras. A produção que passou pelo Festival de Berlim estreou por aqui em abril e ainda não está disponível para aluguel no streaming. Leia entrevista com o diretor.