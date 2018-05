Sérgio Guizé sobre ‘Além do Homem’: filme redescobre o Brasil

Tem estreia marcada para o dia 28 de junho o filme Além do Homem, estrelado por Sérgio Guizé, Débora Nascimento e Fabrício Boliveira. A trama acompanha a volta do escritor Alberto Luppo (Guizé), que havia se mudado para a França, quando o antropólogo francês Marcel Lefavre (Pierre Richard) é supostamente devorado por canibais no interior do Brasil.

O autor brasileiro fica, então, encarregado de investigar o mistério e transformar a história em um livro, a pedido da sociedade literária da França. Na busca por informações, ele redescobre o Brasil.

Em vídeo cedido em primeira mão a VEJA, o ator Sérgio Guizé destrincha seu personagem. Confira: