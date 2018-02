Ao Vivo: a apuração do Carnaval 2018 no Rio de Janeiro

1. Desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel zoom_out_map 1/66 Integrantes da escola de samba Mocidade Indepentende desfilam à medida que o sol nasce após a primeira noite do Carnaval na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Integrantes da escola de samba Mocidade Indepentende desfilam à medida que o sol nasce após a primeira noite do Carnaval na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018

2. Integrantes da escola de samba Mocidade Indepentende desfilam à medida que o sol nasce após a primeira noite do Carnaval na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018
Integrantes da escola de samba Mocidade Indepentende desfilam à medida que o sol nasce após a primeira noite do Carnaval na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

3. Desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel
Integrantes da Mocidade Independente de Padre Miguel desfilam no encerramento da primeira noite do Carnaval na Marquês da Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

4. Camila Silva, rainha de bateria da Mocidade
Camila Silva, rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel durante desfile da escola que fechou a primeira noite do Carnaval na Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

5. Camila Silva, rainha de bateria da Mocidade
Camila Silva, rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel durante desfile da escola que fechou a primeira noite do Carnaval na Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

6. Desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel
Integrante da comissão de frente da Mocidade representou o divindade hindu Indra, deus do trovão e das tempestades - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

7. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Integrantes da Mangueira desfilam na primeira noite do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

8. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Com o tradicional verde e rosa da escola a bateria da Mangueira desfila na primeira noite do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

9. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Integrantes da Mangueira desfilam na primeira noite do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

10. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Integrantes da Mangueira desfilam na primeira noite do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

11. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Integrantes da Mangueira desfilam na primeira noite do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

12. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Mangueira, a sexta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, apresenta o enredo "Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco" em referência ao corte de recursos da Prefeitura do Rio destinados ao Carnaval - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

13. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Integrantes da Mangueira desfilam na primeira noite do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

14. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
Mangueira, a sexta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, apresenta o enredo "Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco" em referência ao corte de recursos da Prefeitura do Rio destinados ao Carnaval - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

15. Desfile da Estação Primeira de Mangueira
A rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos durante a primeira noite de desfiles do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

16. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Juliana Paes, rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

17. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial carioca - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

18. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

19. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial carioca - 12/02/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

20. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial carioca - 12/02/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

21. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio - Juliana Paes
Juliana Paes, rainha da bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

22. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial - 12/02/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

23. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio é a quinta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

24. Carnaval RJ - Acadêmicos do Grande Rio
Acadêmicos do Grande Rio é a quinta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

25. Carnaval RJ - Paraíso do Tuiuti
Paraíso do Tuiuti é a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Carl de Souza/AFP)

26. Carnaval RJ - Paraíso do Tuiuti
Paraíso do Tuiuti é a quarta escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

27. Carnaval RJ - Paraíso do Tuiuti
Presidente vampiro é visto durante desfile da Paraíso do Tuiuti na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (TV Globo/Reprodução)

28. Carnaval RJ - Paraíso de Tuiuti
A escola de samba Paraíso do Tuiuti conta a história da escravidão no Brasil, durante desfile realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

29. Carnaval RJ - Paraíso de Tuiuti
A escola de samba Paraíso do Tuiuti conta a história da escravidão no Brasil, durante desfile realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

30. Carnaval RJ - Paraíso de Tuiuti
A escola de samba Paraíso do Tuiuti conta a história da escravidão no Brasil, durante desfile realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

31. Carnaval RJ - Paraíso de Tuiuti
A escola de samba Paraíso do Tuiuti conta a história da escravidão no Brasil, durante desfile realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

32. Carnaval RJ - Paraíso do Tuiuti
A escola de samba Paraíso do Tuiuti desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

33. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
A escola de samba Unidos de Vila Isabel é a terceira a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca- 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

34. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
A escola de samba Unidos de Vila Isabel é a terceira a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca- 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

35. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Carro alegórico ´Na ponta dos dedos´, durante desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel - 12/02/2018 (TV Globo/Reprodução)

36. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Com o enredo´Corra que o futuro vem aí´, a escola de samba Unidos de Vila Isabel é a terceira a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

37. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Com o enredo´Corra que o futuro vem aí´, a escola de samba Unidos de Vila Isabel é a terceira a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

38. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel - Martinho da Vila
Martinho da Vila desfila em carro alegórico durante a passagem da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

39. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Com o enredo´Corra que o futuro vem aí´, a escola de samba Unidos de Vila Isabel é a terceira a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

40. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

41. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

42. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel - Sabrina Sato
A rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato, durante desfile no Sambódromo na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

43. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel
Desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí- 12/02/2018

44. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel - Sabrina Sato zoom_out_map 44/66 A rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato, durante desfile no Sambódromo na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato, durante desfile no Sambódromo na Marquês de Sapucaí - 12/02/2018

45. Carnaval RJ - Unidos de Vila Isabel zoom_out_map 45/66 Desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel - 12/02/2018

46. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 46/66 São Clemente é a segunda escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) São Clemente é a segunda escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

47. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 47/66 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

48. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 48/66 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

49. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 49/66 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

50. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 50/66 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Carl de Souza/AFP) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

51. Carnaval SP - São Clemente zoom_out_map 51/66 A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

52. Carnaval SP - São Clemente - Raphaela Gomes zoom_out_map 52/66 A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A rainha de bateria da São Clemente, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

53. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 53/66 A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (André Freitas/AgNews) A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

54. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 54/66 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

55. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 55/66 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

56. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 56/66 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

57. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 57/66 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

58. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 58/66 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

59. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 59/66 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

60. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 60/66 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

61. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 61/66 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

62. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 62/66 Quitéria Chegas durante desfile da escola de samba Império Serrano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Quitéria Chegas durante desfile da escola de samba Império Serrano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

63. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 63/66 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (TV Globo/Reprodução) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

64. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 64/66 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Carl de Souza/AFP) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

65. Carnaval RJ - Império Serrano - Milena Nogueira zoom_out_map 65/66 Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018