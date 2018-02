Império Serrano abre primeira noite de desfiles na Sapucaí

A São Clemente é a segunda escola a desfilar na primeira noite do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola do bairro de Botafogo conta em seu enredo a história do Brasil, com uma homenagem à Escola de Belas Artes, desde a missão artística dos anos 1800 de Jean-Baptiste Debret até o Carnaval atual.

Império Serrano

A Império Serrano inaugurou os desfiles deste domingo na Sapucaí às 21h34. A escola de samba da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, retornou ao Grupo Especial após passar oito anos sem desfilar no pelotão de elite.

Batizado de “O Império do Samba na Rota da China”, o enredo narrou as viagens de Marco Polo pelo país. A escola também fez uma bonita homenagem a Arlindo Cruz. A Império Serrano é uma das quatro escolas mais tradicionais da cidade e foi nove vezes campeã do carnaval — venceu nos anos de 1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1972, 1982.

1. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 1 /21 São Clemente é a segunda escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) São Clemente é a segunda escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

2. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 2 /21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

3. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 3 /21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

4. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 4 /21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

5. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 5 /21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Carl de Souza/AFP) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

6. Carnaval SP - São Clemente zoom_out_map 6 /21 A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

7. Carnaval SP - São Clemente - Raphaela Gomes zoom_out_map 7 /21 A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A rainha de bateria da São Clemente, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

8. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 8 /21 A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (André Freitas/AgNews) A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

9. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 9 /21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

10. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 10 /21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

11. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 11 /21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

12. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 12 /21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

13. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 13 /21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

14. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 14 /21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

15. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 15 /21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

16. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 16 /21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

17. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 17 /21 Quitéria Chegas durante desfile da escola de samba Império Serrano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Quitéria Chegas durante desfile da escola de samba Império Serrano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

18. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 18 /21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (TV Globo/Reprodução) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

19. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 19 /21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Carl de Souza/AFP) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

20. Carnaval RJ - Império Serrano - Milena Nogueira zoom_out_map 20 /21 Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

21. Carnaval RJ - Império Serrano - Milena Nogueira zoom_out_map 21/21 Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

Roteiro

Terceira a desfilar, a Unidos de Vila Isabel fará uma retrospectiva das grandes invenções do homem com o samba-enredo Corra Que o Futuro Vem Aí. Santos Dumont, Albert Einstein e Thomas Edson serão alguns dos homenageados.

Com os 130 anos da Lei Áurea, a Paraíso do Tuiuti propõe um debate com o tema Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?. A escola abordará a situação em que viveram os ex-escravos no Brasil e a escravidão no norte da África.

No centenário de Chacrinha, a Grande Rio fará uma retrospectiva das contribuições do comunicador para a televisão e para o rádio, com muita cor e brilho. Logo depois, a Mangueira traz ainda mais cores em uma análise do Carnaval no Brasil, desde os bailes da alta sociedade até hoje em dia.

O último desfile da noite terá o enredo Namastê… A Essência Que Habita em Mim Saúda a Que Existe em Você da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma analise dos aspectos da cultura indiana no Brasil.

(Com Estadão Conteúdo)