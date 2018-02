Carnaval: Beija-Flor é a grande campeã de 2018

A Beija-Flor é a grande campeã do Carnaval do Rio em 2018. Última escola a desfilar pelo Grupo Especial do Rio, a escola fechou o “Carnaval dos protestos” com ativismo do começo ao fim. Com o enredo Monstro É Aquele que Não Sabe Amar – Os Filhos Abandonados da Pátria que os Pariu, a escola propôs um paralelo entre a obra Frankenstein, de Mary Shelley, que está completando dois séculos, e a história do Brasil.

O grêmio de Nilópolis cantou contra a corrupção, a violência, a intolerância religiosa, e outros problemas sociais com participação de estrelas como Pabllo Vittar e Jojo Todynho. O desfile contou com foliões vestidos de vampiro para representar o governo – a Paraíso do Tuiuti, a segunda colocada na classificação geral, associou a figura mitológica ao presidente Michel Temer -, além de ratos e “lobos em pele de cordeiro” no papel de políticos. A escola também reproduziu cenas de violência nas favelas cariocas e as constantes mortes de moradores e policiais.

1. Desfile da escola de samba Beija-Flor zoom_out_map 1 /12 Desfile da Beija-Flor exibe político corrupto em suas alegoria na segunda noite de desfiles do Carnaval carioca - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Desfile da Beija-Flor exibe político corrupto em suas alegoria na segunda noite de desfiles do Carnaval carioca - 13/02/2018

2. A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 zoom_out_map 2 /12 A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

3. A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 zoom_out_map 3 /12 A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

4. Desfile da escola de samba Beija-Flor zoom_out_map 4 /12 Integrantes da Beija-Flor durante na segunda noite do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Integrantes da Beija-Flor durante na segunda noite do Carnaval do Rio - 13/02/2018

5. A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 zoom_out_map 5 /12 A Beija-Flor abordou temas como desigualdade social, a falta de respeito e a de amor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

6. A cantora Pabllo Vittar desfila pela Beija-Flor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio zoom_out_map 6 /12 A cantora Pabllo Vittar desfila pela Beija-Flor, no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio (Mauro Pimentel/AFP) Brazilian drag queen and singer Pabllo Vittar parades with the Beija-Flor samba school during the second night of Rio's Carnival at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil, on February 13, 2018. / AFP PHOTO / Mauro PIMENTEL

7. A rainha de bateria da Beija-Flor durante o segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio zoom_out_map 7 /12 A rainha de bateria da Beija-Flor durante o segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2017 (Pilar Olivares/Reuters)

8. Beija-Flor desfila na Marques de Sapucaí durante o segundo dia do Grupo Especial no carnaval carioca - 13/02/2018 zoom_out_map 8 /12 Beija-Flor desfila na Marques de Sapucaí durante o segundo dia do Grupo Especial no carnaval carioca - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

9. Desfile da escola de samba Beija-Flor zoom_out_map 9 /12 Integrantes da Beija-Flor durante na segunda noite do Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Integrantes da Beija-Flor durante na segunda noite do Carnaval do Rio - 13/02/2018

10. Desfile da escola de samba Beija-Flor zoom_out_map 10 /12 Baianas da Beija-Flor durante desfile na segunda noite do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Baianas da Beija-Flor durante desfile na segunda noite do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí - 13/02/2018

11. A rainha de bateria da Beija-Flor durante o segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio zoom_out_map 11 /12 A rainha de bateria da Beija-Flor durante o segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio - 13/02/2017 (Pilar Olivares/Reuters)

12. Desfile da escola de samba Beija-Flor zoom_out_map 12/12 Alegoria da Beija-Flor faz referência a uma favela dominada por traficantes durante na segunda noite de desfiles no Carnaval do Rio - 13/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Alegoria da Beija-Flor faz referência a uma favela dominada por traficantes durante na segunda noite de desfiles no Carnaval do Rio - 13/02/2018

Este foi o 14º título da Beija-Flor no Carnaval do Rio de Janeiro – a escola só fica atrás da Portela e da Mangueira como agremiação que mais venceu no Grupo Especial. A última vitória da Beija-Flor havia acontecido em 2015.

As seis primeiras colocadas – Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Salgueiro, Portela, Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel – voltarão à Marquês de Sapucaí no Sábado das Campeãs, no dia 17. Neste ano, as agremiações rebaixadas para o Grupo de Acesso Série A foram a Império Serrano e a Grande Rio. Confira a classificação geral:

1º Beija-Flor – 269,6

2º Paraíso do Tuiuti – 269,5

3º Salgueiro – 269,5

4º Portela – 269,4

5º Mangueira – 269,3

6º Mocidade Independente de Padre Miguel – 269,3

7º Unidos da Tijuca – 269,1

8º Imperatriz – 268,8

9º Vila Isabel – 268,1

10º União da Ilha – 267,3

11º São Clemente – 266,9

12º Grande Rio – 266,8

13º Império Serrano – 265,6

Paraíso do Tuiuti, a surpresa

A grande surpresa do Carnaval de 2018 acabou ficando por conta da Paraíso do Tuiuti, que no ano passado viu um de seus carros alegóricos causar um grave acidente na Sapucaí e em 2018 foi a vice-campeã. Neste ano, a escola trouxe o enredo Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?, sobre os 130 anos da Lei Áurea. Um trecho da letra dizia: “Não sou escravo de nenhum senhor / Meu Paraíso é meu bastião / Meu Tuiuti o quilombo da favela / É sentinela da libertação”.

Mas a escola mergulhou mais fundo na questão política e criticou a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso. A agremiação ainda ironizou manifestantes que pediram o impeachment de Dilma Rousseff e, no último carro alegórico, apresentou um presidente-vampiro, em uma referência a Michel Temer.

Em 2017, um dos carros alegóricos da Paraíso do Tuiuti perdeu o controle e prensou pessoas em uma grade que separava a avenida da arquibancada. O acidente deixou uma pessoa morta, a radialista Elizabeth Ferreira Joffe, conhecida como Liza Carioca, e cerca de vinte feridos.