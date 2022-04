‘Sonic 2’ deixa ‘Morbius’ no chinelo nas bilheterias brasileiras

Sonic 2 – O Filme chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 7, e rapidamente desbancou Morbius, o filme-bomba da Marvel que, na semana anterior, havia ultrapassado a liderança de Batman – a despeito da recepção negativa da crítica. A sequência da franquia mostra a união de Sonic a um antigo parceiro, Tails, em busca de parar o vilão Dr. Robotnik na corrida por uma esmeralda mística com poderes apocalípticos. Segundo os dados divulgados pela Comscore, o longa foi visto por mais de 816.000 espectadores e acumulou 15,8 milhões de reais no fim de semana de estreia. Os números já superam Morbius no mesmo período: o filme da Marvel tinha somado 445.120 de público e 8,94 milhões de reais. Em sua segunda semana, caindo para a segunda posição no ranking, o longa do vampiro-morcego estrelado por Jared Leto computou 259.310 de espectadores e 5,23 milhões de reais. No acumulado, são 875.400 de público e renda de 16,68 milhões.

Lá fora, Sonic 2 atingiu o marco de 71 milhões de dólares nos Estados Unidos. No país, o longa também bateu o recorde de melhor estreia para um filme adaptado de videogame, conquista que pertencia ao antecessor Sonic: O Filme, de 2020. Na ocasião, havia computado 58 milhões de dólares em seus três primeiros dias de lançamento e 70 milhões com o feriado do Dia do Presidente no país. Globalmente, Sonic 2 atingiu a marca de 141 milhões de dólares.

Em sua distante segunda posição, Morbius observou uma queda de estrondosos 74% após o fim de semana de estreia, arrecadando 10,2 milhões de dólares nos Estados Unidos e 69,3 milhões internacionalmente. Dentre os motivos para a ultrapassagem está o fato de a franquia do ouriço-corredor ter apelo com um público mais jovem, atraindo, por exemplo, famílias para as salas de cinema. Já o Batman de Robert Pattinson ainda ocupa alta posição no ranking – às vésperas de estrear no streaming. Nos últimos dias, levou 119.250 de pessoas às salas de cinema, faturando 2,55 milhões de reais. No acumulado, são 5,75 milhões de espectadores e 112,35 milhões de reais.

No ranking divulgado pela Comscore, a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completa, em sequência, com a animação Os Caras Malvados; o thriller Ambulância – Um Dia de Crime; o nacional Alemão 2; o concorrente ao Oscar A Pior Pessoa do Mundo; a também animação Epa! Cadê Noé? 2; o vencedor do Oscar de melhor filme No Ritmo do Coração; e a aventura Uncharted – Fora do Mapa.