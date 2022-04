‘Batman’ e doc sobre Marilyn Monroe: o que assistir no streaming em abril

Durante o mês de abril, as plataformas de streaming vão estrear opções saborosas em seus catálogos. Depois do lançamento estrondoso nos cinemas, Batman poderá ser assistido agora do conforto do sofá. Além do longa, séries adoradas como Elite e Ozark recebem novas temporadas, e uma nova produção nacional com Camila Morgado chega às telas. Conheça os títulos selecionados por VEJA para conferir nas próximas semanas:

Slow Horses

Quando: 01/04

Onde: Apple TV+

Com seis episódios já disponíveis na Apple TV+, esse novo drama de espionagem é baseado no romance homônimo de Mick Herron e é estrelado por Gary Oldman. A história acompanha uma equipe de agentes da inteligência britânica que, depois de cometer erros que comprometeram suas carreiras, passam a atuar em um departamento do MI5 que serve como espécie de purgatório. Lá, terão de sobreviver a um chefe espinhoso, interpretado por Oldman, enquanto buscam formas de voltar à atividade novamente.

Elite – Temporada 5

Quando: 08/04

Onde: Netflix

Aclamada pelo público jovem – ou não tão jovem assim –, a série espanhola da Netflix acompanha os dramas e confrontos dos adolescentes de uma escola de elite. A produção ganha sua quinta temporada no mês de abril, e não parece estar nem perto de acabar: enquanto novos personagens aparecem na trama (André Lamoglia, ator brasileiro, é um dos novatos no elenco), outros já se despedem do grupo, como Omar (Omar Ayuso) e Samuel (Itzan Escamilla). Elite também promete entregar na temporada um novo assassinato e uma prisão.

Sentença

Quando: 15/04

Onde: Amazon Prime Video

Depois de viver Janete na série de crime Bom Dia, Verônica, da Netflix, a atriz Camila Morgado segue trabalhando no gênero e dando preferência ao streaming. Com seis episódios, Sentença, nova produção original da Amazon Prime Video, acompanha Heloísa, uma advogada criminalista que acompanha de perto as dificuldades do sistema prisional brasileiro e valoriza o direito à defesa acima de tudo. Até que um caso choca o país e ela se vê no papel de advogada da suposta assassina, tendo de lidar com uma facção criminosa, para além de seus próprios fantasmas do passado.

Batman

Quando: 17/04

Onde: HBO Max

Depois de estrear com elogios e grandes números nos cinemas, o novo Batman, dirigido por Matt Reeves, chega ao streaming pela HBO Max em abril. Com Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne, o longa acompanha o solitário herói de Gotham em uma trilha de enigmas preparada pelo vilão Charada (Paul Dano) – até acabar descobrindo uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família e põe em risco a memória do pai.

The First Lady

Quando: 18/04

Onde: Paramount+

A nova produção original do Paraumount+ ostenta um elenco e tanto: Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson vivem, respectivamente, Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt. O seriado revela um novo olhar sobre a liderança americana a partir das mulheres que viveram na Casa Branca e que tiveram, de uma forma ou de outra, influência em decisões que mudaram o mundo, apesar de ofuscadas pelas figuras de seus maridos. Em dez episódios, a narrativa vai mostrar a vida pessoal e política dessas três grandes primeiras-damas, até mesmo antes de chegarem ao posto.

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas

Quando: 27/04

Onde: Netflix

Marilyn Monroe foi um dos grandes símbolos da Hollywood do século XX, e até hoje sua imagem carrega uma mística própria, bem como sua trágica morte, que legou uma série de teorias da conspiração. O novo documentário produzido pela Netflix promete entregar gravações inéditas das pessoas que conviveram com a estrela, como forma de reconstruir suas últimas semanas de vida e elucidar sobre todo o drama e o glamour que a cercavam.

Ozark – Temporada 4, parte 2

Quando: 29/04

Onde: Netflix

Em abril, também estreia a parte final da última temporada de Ozark, produção original da Netflix que é um dos melhores (e mais tensos) dramas da TV hoje, e conta com um elenco absolutamente matador, com Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner. Na história, o consultor financeiro Marty Byrde (Bateman) se muda com a família para a região pacata dos Lagos Ozark depois de problemas em seu “trabalho” – como lavador de dinheiro para um cartel de drogas mexicano.

The Offer

Quando: 29/04

Onde: Paramount+

Em 2022, comemora-se meio século da estreia de O Poderoso Chefão, um dos maiores filmes da história do cinema. Agora é a vez da saga de produção por trás da obra ser explorada. A minissérie biográfica The Offer, produzida pela Paramount+, acompanha os bastidores da criação do clássico.

